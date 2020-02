L'appel du premier tour de Schyle à Arue

Tahiti, le 22 février 2020 - Le maire sortant de Arue a présenté samedi les 33 membres de la liste Tapura Philip Schyle en appelant les électeurs de la commune à se mobiliser dès le premier tour en sa faveur.



Si le doute avait pu un temps s'immiscer, personne ne doutait plus aujourd'hui d’une candidature du tāvana Philip Schyle pour une nouvelle mandature à la tête de la mairie de Arue. L’annonce a été rendue publique lors d’une conférence de presse, samedi matin. La déclaration officielle de candidature des 33 membres de la liste Tapura Philip Schyle est programmée pour mardi, à la subdivision administrative des îles du Vent.



Ensuite, ce sera objectif 15 mars, pour le maire sortant de cette commune de 12250 habitants de la côte Nord de Tahiti. Comme il l’a en effet déploré samedi matin, il avait manqué "de 23 voix" sa réélection dès le premier tour des municipales de 2014, déjà sous l'étiquette Tapura Philip Schyle. En 2020, l'ancien dauphin de Boris Léontieff courre pour un quatrième mandat avec l’ambition d’être plébiscité d’entrée de scrutin. "L’avantage, c’est que l’on pourra se remettre au travail au plus tôt", a-t-il plaidé samedi.



En attendant, celui qui tient le bastion de Arue depuis 2002 tire profit d’un autre avantage. Un atout à la disposition exclusive des maires sortants : celui d’un bilan "assumé" de la mandature 2014-2020, "pour que nos électeurs se rendent compte du travail réalisé". Le document est publié dans une brochure de 50 pages, imprimée en 3000 exemplaires sur papier brillant. Il sera distribué aux foyers de la commune dès que possible. Vingt pages sont consacrées au programme que défend la liste Tapura Philip Schyle pour le prochain mandat.



Nouvelle équipe



L'édile met en avant un "volet économique important" et propice à l’emploi, centré sur le développement de la zone d’activité de la Puo’oro aménagée sur les anciens terrains militaires de Arue à la faveur du Contrat de redynamisation des sites de la défense (CRSD). Il insiste aussi sur les "préoccupations" de son équipe, et les actions sociales que prévoit son programme 2020-2026, pour les personnes âgées de la commune et en faveur de la cohésion familiale, de la prise en compte du handicap et de la lutte contre les addictions, en partenariat avec les associations de la commune et les confessions religieuses.



La liste Tapura Philip Schyle se présente comme rajeunie et renouvelée "à plus de 50%", avec une plus grande pluralité ethnique et l’arrivée d’anciens opposants : "Maeva Hargous, Conrad Ebb étaient dans l’opposition et nous ont rejoints", explique Teva Desperiers. "Ils ont apprécié nos méthodes de travail. Il y a aussi Jean-Pierre Vernaudon et Vetea Cowan qui ont pu se présenter sur d’autres listes en 2014 et qui nous rejoignent aujourd’hui". Mais l’affaire Coco Deane aura certainement aussi laissé ses traces dans l’ancienne équipe municipale.



Pour l’instant, quatre candidats ont annoncé vouloir courir pour prochaines élections municipales à Arue. Outre Philip Schyle, la présidente déléguée du Tahoera’a Huiraatira Teura Iriti se présente à la tête de la liste ouverte Arue Papa’oa, "composée d’enfants de Arue de souche et de cœur". Elle était déjà candidate en 2014 et avait recueilli 27,67% des suffrages au second tour. Egalement candidats : Tepuanui snow avec la liste Ia Ora Arue et le président du parti écologiste Heiura-Les Verts, Jacky Bryant qui conduit cette année la liste Prionuu i Arue.



Les 15 ou le 22 mars prochain, les 33 sièges du conseil municipal de la commune doivent être renouvelés. Samedi, Philip Schyle a appelé les 6850 électeurs de la commune à se mobiliser dès le premier tour avec visiblement peu de doutes sur ses chances de victoire.