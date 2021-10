L'année démarre enfin à la MFR de Hao

Une maison familiale et rurale est un établissement scolaire qui propose des formations en vue d’une professionnalisation dans le secteur agricole ou celui des services. Elles ont été créées sous le statut d’association, régime qui leur permet de conserver une plus grande autonomie. Subventionnées par l’État et le Pays, les huit MFR de Polynésie se fédèrent en une seule et même entité : le Comité polynésien des maisons familiales et rurales (CPMFR). Par définition, une MFR met en place des formations qui soutiennent le développement d’une région, elles se positionnent donc comme une alternative à la problématique du développement autonome et durable en Polynésie française.

La MFR de Hao , la plus petite de toutes, à été créée en 2000. Elle accueille des jeunes de plus de 14 ans ayant été scolarisés au moins jusqu’en 5e. Ils vivent en internat et suivent une formation en alternance dans l’agriculture. À la clé, un certificat d’aptitude professionnel agricole spécialisé agriculture en région chaude (CAPA ARC). Ils alternent entre une semaine de cours théoriques à la MFR et deux semaines de formation pratique chez un professionnel. Les élèves bénéficient également de remise à niveau scolaire et ont l’occasion de pouvoir passer le DNB. Tehau est l'un d'eux, il est élève en première année : "Je suis carrément content d’être venu à la MFR. L’ambiance est top, c’est toujours mieux que de traîner à rien faire. Au moins là, je ne perds pas mon temps, j’apprends des choses qui me serviront plus tard !"