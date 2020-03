L'ambassade de Chine en France suggère à son tour une origine américaine du Covid-19

Paris, France | AFP | lundi 23/03/2020 - L'ambassade de Chine en France a suggéré lundi dans une série de tweets que la pandémie de Covid-19 avait débuté aux États-Unis, reprenant des accusations chinoises contre les Américains sur l'origine du coronavirus qui s'est d'abord répandu sur une grande échelle en Chine.



"Combien de cas de Covid-19 y avait-il parmi les 20.000 morts de la grippe qui a commencé en septembre dernier ?", se demande-t-elle dans une série d'interrogations en forme d'affirmations, sans éléments scientifiques à l'appui.

Les États-Unis n'ont-ils "pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveau coronavirus par la grippe ?", poursuit-elle sur Twitter, un réseau social par ailleurs bloqué en Chine et où circulent de très nombreuses fausses informations, rumeurs et manipulations sur le Covid-19.

Pékin et Washington sont engagés dans une guerre des mots et désormais de l'information sur l'origine de la pandémie, Donald Trump parlant de "virus chinois" depuis son apparition en décembre en Chine, au grand dam des autorités chinoises.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déjà laissé entendre le 13 mars que l'armée américaine avait introduit le virus à Wuhan, la ville de Chine d'où est partie l'épidémie selon la plupart des scientifiques, au cours des Jeux mondiaux militaires d'octobre.

Les États-Unis ont pour leur part accusé la Chine de semer des "rumeurs abracadabrantes" sur l'origine du coronavirus et de "propager des théories du complot" relayées sur les réseaux sociaux.

L'ambassade de Chine fait désormais ouvertement le lien avec la "fermeture surprise en juillet dernier du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Fort Detrick au Maryland".

"Après la fermeture, une série de cas de pneumonie ou des cas similaires (sont) apparus aux États-Unis", affirme-t-elle, reprenant à son compte des supputations qui circulent sur internet.

Elle laisse aussi entendre que le virus était présent dès la fin 2019 en Italie et que la plupart des premiers cas détectés en Australie provenaient des États-Unis.