L’allocation handicapés portée à 50 000 Fcfp en quatre ans

Tahiti, le 13 décembre 2019 – Le conseil des ministres a annoncé la revalorisation du montant de l’allocation aux adultes handicapés de 33 115 à 37 000 Fcfp par mois au 1er janvier 2020, puis jusqu’à 50 000 Fcfp à l’horizon 2023.



Le conseil des ministres qui s’est tenu vendredi a procédé à la revalorisation du montant de l’allocation pour adultes handicapés (AAH) à compter du 1er janvier prochain. Cette prestation sera revalorisée sur les quatre prochaines années. En conséquence, dès le 1er janvier 2020, l’allocation de base aux adultes handicapés sera portée à 37 000 Fcfp par mois. Cette allocation était gélee depuis 2006 à un montant de 33 115 Fcfp. « A la faveur d’un contexte économique favorable, d’une rentabilité fiscale soutenue ayant permis le rétablissement de l’équilibre financier du RSPF, l’amélioration de la vie quotidienne des personnes affectées d’un handicap lourd (80% de taux de handicap) est consédérée comme impérative », indique le communiqué du conseil des ministres.



« Pour rappel, l’A.A.H. constitue un minima social versé aux personnes handicapées ne pouvant pas ou plus travailler, dont le montant est encore à ce jour situé en-deçà du seuil de pauvreté estimé à l’heure actuelle à hauteur de 49 000 Fcfp par mois et par personne », poursuit le communiqué qui précise que le gouvernement entend compenser en partie l’inflation des prix à la consommation. « Dans le cadre de la préparation budgétaire du RSPF pour l’exercice 2020, et suite aux conclusions du récent séminaire sur la pauvreté, il est primordial d’envisager une revalorisation progressive de l’A.A.H. pour porter le montant, de cette prestation vitale, à 50 000 Fcfp par mois à l’horizon de l’année 2023. »



Le Pays précise enfin que 5 000 personnes sont aujourd’hui allocataires de l’AAH, dont l’augmentation sera « directement profitable à l’économie locale ».