

L’agriculture, un choix d’avenir pour la jeunesse des Marquises

Nuku Hiva, le 18 mars 2026 - Le lycée agricole des Marquises a ouvert ses portes au public cette semaine pour une journée dédiée à la découverte des infrastructures, au travail des étudiants, à la mise en valeur des carrières du secteur primaire et à la valorisation de l’autonomie alimentaire. L’occasion également pour les visiteurs de prendre connaissance des innovations de l’établissement.



Lors de sa journée portes ouvertes, cette semaine, le lycée agricole St Athanase des Marquises a présenté aux visiteurs des formations allant de la troisième au CAP, puis au bac professionnel, l’établissement et des expositions relatives aux travaux des élèves, ainsi que des ateliers techniques et pratiques.



Cette année, l'établissement se concentre sur trois orientations majeures. L'élevage de poules pondeuses est l’une de ces orientations phares. Ce projet vise à assurer une production locale d'œufs, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Les élèves apprennent à gérer un poulailler, de l'alimentation des poules à la collecte des œufs, en passant par les soins vétérinaires. Cette initiative permet non seulement de fournir des œufs frais à la cantine de l’établissement, mais aussi de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'autosuffisance alimentaire.



La porcherie du lycée est un autre exemple de son engagement en faveur de l'agriculture locale. Les élèves sont formés à l'élevage porcin, apprenant à gérer un élevage de manière durable et respectueuse de l'environnement. La construction prochaine d'un abattoir est une avancée majeure pour le lycée. Après des années d'attente, l'autorisation de construire cet équipement essentiel a enfin été obtenue. L'abattoir permettra de transformer localement la viande porcine, offrant ainsi de nouvelles perspectives économiques pour le lycée mais aussi pour les éleveurs de l'île. L’établissement attend les dernières validations du Pays pour lancer les travaux de construction.



Depuis quelques années, le lycée agricole marquisien a également mis l'accent sur la culture d'agrumes, notamment les pamplemousses. Cette initiative vise à diversifier les productions locales et à explorer de nouvelles perspectives économiques. En effet, l’an passé, le lycée a expérimenté l’export en envoyant 90 kg de pamplemousses à Paris pour le Salon de l'agriculture. Une première expérience d’exportation qui a permis au lycée de s’atteler à répondre aux exigences de la biosécurité et à ouvrir de nouveaux marchés pour les produits locaux.



Une agriculture durable, efficace et moderne



Mais l’établissement a aussi souhaité mettre en valeur son engagement en faveur de l'agriculture durable, efficace et moderne. “En matière d’innovation, nous avons mis en place depuis le mois de janvier une station météo connectée”, explique Laurent Corcodel, enseignant au lycée agricole. “Celle-ci relève une dizaine de paramètres parmi lesquels la pression, l’humidité, le vent et surtout la pluie. Ce qui nous permet de savoir par exemple combien il a plu sur le dernier mois et ainsi de nous rendre compte de l’intensité de la sécheresse en temps réel. En conséquence, nous pouvons adapter notre irrigation des cultures et notre réseau de goutte à goutte en programmant la durée d’arrosage nécessaire. Nous avons également investi dans un analyseur de sol qui nous permet de faire un pilotage de la fertilisation très précis et instantané en fonction des données que sont l’azote, le phosphate, le potassium, le PH, la conductivité et la fertilité. Ceci dans le but d’optimiser considérablement l’efficacité de notre travail de maraîchage.”



Ainsi à l’occasion de cette journée d’ouverture au public, sous le leitmotiv “Une agriculture réfléchie et écologique”, le directeur du lycée agricole, le frère Rémy Quinton, a invité les visiteurs à découvrir ou redécouvrir les métiers du secteur primaire, souvent méconnus ou sous-estimés. “Former la jeunesse, c’est former le premier maillon indispensable à l’évolution de carrière”, confie-t-il. “Nous offrons aux élèves la possibilité d’être de bons techniciens agricoles et de devenir des chefs d’exploitation dont nous avons tant besoin pour développer le pays. C’est tout ce savoir-faire que nous exposons à l’occasion de notre journée portes ouvertes. L’agriculture n’est pas une voix de garage, bien au contraire. Il faut arrêter de croire que tous nos enfants réussiront mieux s’ils font de longues études. L’agriculture est un secteur d’avenir, particulièrement adapté aux archipels éloignés, qui demande des compétences nouvelles et variées. Il y a là un fort potentiel économique qu’il ne faut pas négliger et qu’il faut au contraire développer.”



Par ailleurs, outre les filières agricoles, le lycée propose désormais le Capa SAPVER, une formation polyvalente qui prépare les étudiants à s’occuper des enfants, des personnes âgées, ou encore à gérer l’accueil et la vente.

Rédigé par Marie Laure le Mercredi 18 Mars 2026 à 16:54 | Lu 508 fois



