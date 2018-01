L'agresseur de Christophe Malmezac, le compagnon de Marine Lorphelin, interné

L’agresseur de Christophe Malmezac, compagnon de Marine Lorphelin, Miss France 2013, a été hospitalisé d’office dans une unité psychiatrique dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le journal Le Progrès Son état psychique était incompatible avec une garde à vue. Le journal métropolitain précise que cet homme de 28 ans devait malgré tout être mis en examen pour « tentative d’homicide » par le juge d’instruction qui avait prévu de se rendre ce vendredi à l’hôpital du Vinatier.Selon le Progrès, "le parquet a réclamé un mandat de dépôt pour s’assurer de son incarcération en fonction de son évolution médicale". Cet ancien étudiant en technique, sans emploi, a reconnu les faits. L'agresseur poursuivait la Miss depuis pas moins de deux ans. L’ex-Miss France a reconnu l’agresseur, et pour cause : il la poursuivait depuis plus de deux ans.Les enquêteurs ont pu retrouver l'agresseur en moins de trois jours grâce aux réseaux sociaux. Il a été arrêté chez ses parents jeudi.Marine Lorphelin et Christophe Malmezac ont été agressés le soir du 1er janvier à une station de métro proche du cours Albert-Thomas, à Lyon 3e, avant de poignarder à coups de couteau le compagnon de Marine Lorphelin. Christophe Malmezac a été sérieusement blessé.Eric Malmezac, le père de Christophe, a expliqué à nos confrères de Fenua TV que son fils avait été blessé à la main : "Durant l’agression, Christophe s’est débattu contre son agresseur, et en attrapant le couteau à pleine main, il a eu deux doigts bien entaillés ainsi que le pouce. D’après le médecin, il devrait retrouver l’usage et la mobilité de ses doigts ce qui est d’autant plus important qu’il est guitariste et adore le wake board. Je voudrais donc rassurer l’ensemble des gens, ses amis, et tous ceux qui m’ont demandé de ses nouvelles, leur dire qu’il s’en sort pas trop mal ».Christophe Malmezac et Marine se sont rencontrés en juin 2014. Marine Lorphelin et six autre Miss France étaient venues au fenua pour l'élection de Miss Tahiti. C'est lors d'une soirée organisée par Mareva Galanter, que les deux futurs amoureux se sont rencontrés.Marine Lorphelin est aujourd'hui étudiante en sixième année de médecine. Elle avait effectué fin 2015 un stage à l'hôpital du Taaone à Tahiti dans le cadre de sa quatrième annéeDepuis leur rencontre, Marine Lorphelin est souvent venue dans le Pacifique, à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie, pour voir Christophe Malmezac, qui est aussi un homme d'affaires sur le Caillou.