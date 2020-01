L’affaire Miri revient au point de départ

Tahiti, le 23 janvier 2020 – La Cour de cassation a annulé jeudi le retentissant arrêt de la cour d’appel de Papeete de 2016 qui refusait de reconnaître à la SCI Delano ou à la famille de Joinville Pomare la propriété du lotissement Miri à Punaauia. L’affaire va revenir devant la cour d’appel de Papeete.



La Cour de cassation à Paris a rendu jeudi son arrêt attendu depuis près de quatre ans dans le retentissant dossier de la propriété du lotissement Miri à Punaauia. En mars 2016, une décision de la cour d’appel de Papeete avait semé l’effroi chez les propriétaires des terrains du lotissement, en considérant que ni le promoteur qui commercialisait les terrains -la SCI Delano de Thierry Barbion- ni la famille de Joinville Pomare qui revendiquait les terres n’étaient les propriétaires du foncier. Depuis, les deux parties et l’ensemble des propriétaires qui avaient acheté les terrains du lotissement attendaient la position définitive de la Cour de cassation dans ce dossier.



Jeudi, la Cour de cassation a finalement entièrement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete. En résumé, la juridiction parisienne a rejeté l’argument retenu pour refuser la propriété des terrains à la SCI Delano. La cour d’appel estimait que la SCI Delano n’avait pas acquis ces terrains de « bonne foi » puisqu’elle les avait acheté à la famille Gooding qui ne les avait pas non plus acquis de bonne foi. Or la Cour de cassation affirme que la « bonne foi » doit s’apprécier au niveau de chaque acquéreur et demande à la cour d’appel d’apporter de nouveaux éléments permettant d’apprécier l’absence de bonne foi de la SCI Delano. De l’autre côté, la cour d’appel de Papeete avait également refusé de statuer sur la revendication foncière de Joinville Pomare. Or là aussi, la Cour de cassation demande à la cour d’appel de se prononcer sur cette question.



L’affaire va donc retourner dans les prochains mois devant la cour d’appel de Papeete pour une nouvelle décision. Mais jeudi, cette annulation de la Cour de cassation réjouissait à la fois l’avocat de la SCI Delano, Me François Quinquis, et celui de Joinville Pomare, Me James Lau.