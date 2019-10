L'accueil "magnifique" de Kendji Girac à Tahiti

PAPEETE, le 19 octobre 2019 - Kendji Girac est arrivé vendredi soir à Tahiti où il a reçu un accueil « incroyable ». Le jeune artiste se produira samedi soir à To’ata où il reprendra ses morceaux incontournables.



A Nouméa, votre concert s’est très bien passé. Avez-vous perçu une différence avec votre public habituel ?



« Nouméa, c’était assez différent car il y avait beaucoup de jeunes alors qu’en France, j’ai un public qui va de 7 à 77 ans. On a donc beaucoup bougé !!»



Votre dernier disque remonte à plusieurs mois. Pour le concert à To’ata, quels sont les morceaux que vous allez choisir?



« Ce sera un condensé de toutes les chansons de mes trois albums. Nous avons choisi les plus festives. Il y aura bien sûr « Les yeux de la Mama » car je ne peux la contourner !! Il y aura 24 chansons donc je pense que l’on aura de quoi s’amuser. »



Comment avez-vous ressenti l’accueil lors de votre arrivée à Tahiti ?



« C’était incroyable ! C’était un accueil avec de la musique, ça ne pouvait pas être plus beau, plus magnifique. Ça m’a fait penser au dessin-animé Vaiana car ma petite nièce l’adore. Les gens étaient très beaux avec leurs robes et leurs fleurs. »



Avez-vous prévu de collaborer avec des artistes locaux ? D’essayer le ukulele ?



« J’ai déjà essayé le ukulele et j’ai bien aimé. Nous n’avons pas prévu de collaboration pour l’instant mais pourquoi pas ? Vous savez, la musique, ça se partage avec tout le monde et c’est infini. »



Vous avez quelques jours avant votre concert. Qu’avez-vous prévu ?



« Je vais essayer de découvrir la région et de voir le maximum de choses. Nous allons aller en mer car j’adore l’eau et l’on a aussi préparé quelques activités comme un tour de catamaran à Tetiaroa. J’ai hâte de découvrir tout cela avec tout le monde ! »



Quels sont vos projets pour les mois à venir ? Un quatrième album ?



« Oui, après la tournée, qui passera notamment par les Etats-Unis, nous allons travailler sur un nouvel album que l’on ira présenter un peu partout. »



L’on sait que votre famille est très importante pour vous. Comment faites-vous pour garder le contact avec la vie que vous menez ?



« Quand je travaille, je suis tout le temps au téléphone avec mes parents. J’amène toujours une sœur, un neveu ou un cousin avec moi pour avoir quelqu’un de la famille. Après, mon équipe est un peu comme ma famille aussi car cela fait six ans que l’on ne se quitte plus. Et, quand je ne travaille pas, je rentre directement chez moi. »