L'accroissement de la population toujours au ralenti

PAPEETE, le 23 mai 2019. Fin 2017, 276 300 personnes résidaient en Polynésie française. Par rapport au 31 décembre 2016, la population a augmenté de 950 personnes, soit + 0,3% en un an, une croissance plus faible que celle des années précédentes, relève l'Institut de la statistique de la Polynésie française. "L’accroissement de la population est ralenti par une natalité en baisse et le déficit migratoire", explique l'ISPF. "La baisse de la natalité est continue depuis 30 ans. L’accroissement de la population est lui aussi en baisse, au cours des années 90 la croissance atteignait 1,9 % par an en moyenne."





L'Institut de la statistique de la Polynésie française a publié ce mercredi le bilan démographique de la Polynésie française en 2017.



En 2017, 3 820 enfants sont nés (en vie) de mères résidentes et 1 581 résidents sont décédés. L’accroissement naturel, c’est-à-dire le solde entre les naissances et les décès, est donc de 2 239 personnes. Le solde naturel est en recul depuis 1988 ; après une stagnation entre 2005 et 2010, la baisse se poursuit Le ralentissement démographique amorcé en 2002 se confirme, la croissance plus faible s’explique en partie par la baisse du solde naturel et en partie par le solde migratoire négatif (-1 100 personnes par an entre 2012 et 2017). Cependant, le déficit migratoire est moins important entre 2012 et 2017 qu’il ne l’était entre 2007 et 2012 (-1 500 personnes par an).