L’accès à la DAF restreint

La Direction des affaires foncières (DAF) s’adapte aux mesures prises par le président du Pays, Édouard Fritch, et le haut-commissaire, Dominique Sorain. Ce jeudi, elle a mis en place des dispositifs pour limiter les déplacements de ses usagers dans ses locaux et auprès de ses subdivisions et antennes. Ainsi, les commandes des documents fonciers tels que les généalogies, les copies d’actes et les actes d’hypothécaire devront être faites par mail à l’adresse [email protected] et accompagnées du justificatif du virement bancaire disponible sur le compte du receveur indiqué sur le site internet de la DAF. La commande des documents cadastraux se fera exclusivement via la plateforme Otia (www.otia.gov.pf). Pour tout renseignement, les usagers sont invités à joindre le 40 47 18 38.Quant aux agents de la Direction des affaires foncières, ils continuent leur activité.