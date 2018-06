L’Université de la Polynésie et l'Université de l’Océan de Shanghai signent une lettre d'intention

Papeete,le 4 juin 2018 - Dans le cadre des relations interuniversitaires entre la Polynésie française et la Chine, l’Université de Polynésie française a signé vendredi 1er juin, une lettre d'intention avec l'Université de l’Océan de Shanghai.



Cette signature s'est déroulée à la Présidence de l’Université en présence de Patrick Capolsini, Président de l’Université de Polynésie française, Jean-Paul Pastorel, Vice-président du Conseil d’Administration, Nabila Gaertner-Mazouni, Vice-présidente de la Commission de la Recherche, Léopold Mu Si Yan, chargé des relations internationales et de la francophonie, ainsi qu'une délégation de l'Université de l’Océan de Shanghai (SHOU), conduite par leur Président, Jiamin Wu.



Cette réunion d’échanges s’inscrivait dans le cadre des relations interuniversitaires entre la Polynésie et la Chine, concrétisées par des collaborations fructueuses avec des universités de premier plan comme l’Institut de Diplomatie de Chine à Pékin, l'Académie des sciences et l’Université de Wuhan. Les scientifiques de SHOU ont pu mieux connaître l’environnement géographique, institutionnel et scientifique dans lequel opère l’UPF. Ils ont pu avoir un aperçu général des missions et activités de l’université et une connaissance détaillée des travaux de recherche, menés au sein notamment de l’UMR 241 Ecosystèmes Insulaires Océaniens.

Le professeur Jiamin Wu a présenté deux brochures décrivant les filières de formation de son établissement fondé en 1912, et esquissé des pistes de coopération future.

Les deux présidents ont rapidement convenu qu’une collaboration scientifique et pédagogique, dont d’éventuels projets en lien avec le groupe aquacole Tahiti Nui Ocean Foods, présent sur l’atoll de Hao, est envisageable à condition, toutefois, de mieux se connaître au préalable et qu’un intérêt mutuel concret de collaboration soit défini. Dans cette perspective, il est envisagé de commencer par des initiatives concrètes de collaborations au travers : d’échanges de chercheurs doctorants ou confirmés, de séminaires de recherche sur les problématiques de la pêche, de l’écologie marine ou de l’alimentation, par exemple, mais aussi d’expérimentations sur le terrain. Par ailleurs, l’identification de collaborations dans le domaine des SHS est également envisagée, afin de prendre en compte la dimension sociologique liée aux questions d’utilisation des ressources naturelles marines notamment.

La lettre d’intention signée par les deux Présidents se veut refléter cette démarche graduelle et pragmatique, les deux universités se réservant le temps de trouver de vraies synergies pouvant faciliter l’établissement d’un partenariat plus pérenne.





D'après communiqué