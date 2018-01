L'UPF propose un certificat d'université en droit du travail de la Polynésie

PAPEETE, le 25 janvier 2018 - L'UPF propose une nouvelle formation axée sur la réglementation au niveau santé et sécurité. Ce certificat universitaire permettra aux stagiaires d'appréhender le droit du travail polynésien.

L'université de Polynésie ouvre une nouvelle formation axée sur la réglementation au niveau santé et sécurité. Ce certificat universitaire devrait permettre aux stagiaires d'appréhender le droit du travail polynésien mais aussi de mettre en place une veille juridique, des contrôles réglementaires, des mesures de performances SST, et une politique santé-sécurité au travail.

L'objectif de cette formation est de former des référents "Sante et Sécurité au Travail". Selon l'UPF, cela s'avère "indispensable pour mettre en place et faire vivre une démarche de prévention au sein de l'entreprise. Ainsi en suivant cette formations les stagiaires acquièrent les compétences nécessaires afin de Maîtriser toutes les dimensions de la sécurité et de la santé au travail; d'identifier et évaluer les risques auxquels sont soumis les salariés de l'entreprise et intégrer cette démarche dans le cadre de la formalisation du document d'évaluation des risques professionnels, pour la mise en place d'un plan d'actions de prévention.



La formation débute le 26 février pour se terminer le 17 mai, soit 60 heures de cours. Elle se déroule en cours du soir et d'adresse à toute personne devant prendre en charge la fonction "santé-sécurité".



Pour plus d'information contacter le service de la formation continue au 40 80 38 77