L'Ontario, province la plus peuplée du Canada, annonce un reconfinement dès samedi

Montréal, Canada | AFP | lundi 21/12/2020 - L'Ontario, province la plus peuplée du Canada avec 14 millions d'habitants, sera reconfiné à partir de samedi, a annoncé lundi son Premier ministre.



Le reconfinement durera 28 jours dans le sud de la province et 14 jours dans le nord, moins peuplé, a indiqué Doug Ford lors d'une conférence de presse. Toronto, capitale de l'Ontario et plus grande métropole du Canada, était déjà reconfinée depuis un mois.



"Cette mesure difficile est sans aucun doute nécessaire pour sauver des vies et éviter que nos hôpitaux soient submergés dans les prochaines semaines", a-t-il expliqué.



Le confinement interdit notamment les rassemblements privés intérieurs en dehors du cercle familial. Les commerces essentiels, comme les magasins d'alimentation ou les pharmacies, pourront rester ouverts mais certains autres, comme les restaurants, devront se limiter aux commandes à emporter ou aux livraisons.



M. Ford a par ailleurs appelé "tous les Ontariens à rester chez eux et à ne sortir que quand c'est absolument nécessaire", pour aller travailler, faire les courses ou se soigner.



"Je veux vous dire honnêtement où nous en sommes en Ontario. Nous avons vu dans les données de modélisation de ce matin que notre nombre de cas de Covid-19 s'accélérait à une vitesse alarmante", a déclaré M. Ford.



En fin de matinée, un comité d'experts médicaux du gouvernement ontarien avait préconisé un confinement "dur" de quatre à six semaines pour juguler la pandémie dans la province, qui connaît plus de 2.000 cas supplémentaires chaque jour depuis plus d'une semaine.



"Nous voyons malheureusement de plus en plus de gens voyager entre les différentes régions de l'Ontario en dépit des restrictions en place", a par ailleurs déploré M. Ford, pendant que les taux d'hospitalisation explosent.



Le Premier ministre ontarien s'est dit "extrêmement inquiet" des informations sur l'apparition en Grande-Bretagne d'une mutation du coronavirus qui a entraîné dimanche soir le Canada, après de nombreux autres pays, à suspendre pour 72 heures les vols de passagers en provenance de ce pays.



Avec cette annonce de l'Ontario, c'est près des deux tiers des Canadiens qui seront en confinement partiel ou complet. Le Québec, deuxième province la plus peuplée du pays, a aussi annoncé des mesures semblables en vigueur jusqu'au 11 janvier.



Lundi, le Canada comptait plus d'un demi-million de cas de coronavirus et près de 14.300 morts. L'Ontario, deuxième province la plus touchée par la pandémie après le Québec, a enregistré à elle seule plus de 158.000 cas et quelque 4.200 décès.



La deuxième vague de la pandémie s'est accélérée dans tout le pays ces dernières semaines, alors que le Canada a commencé le 14 décembre une vaste campagne de vaccination avec le remède développé par Pfizer-BioNTech.