L'Ocean Viking sauve 71 migrants au large de la Libye qu'il devra débarquer en Toscane

Marseille, France | AFP | lundi 29/01/2024 - Le navire-ambulance Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée, a secouru lundi 71 migrants au large de la Libye, a annoncé SOS Méditerranée, déplorant de devoir les débarquer à près de 1.200 km de là dans le centre de l'Italie.



"L'embarcation pneumatique surchargée" a d'abord été repérée par un avion de l'ONG allemande Sea-Watch, avant le sauvetage de ces migrants, parmi lesquels cinq femmes dont une enceinte et 16 mineurs non accompagnés, détaille SOS Méditerranée qui les a pris en charge avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge



"C'est le port de Livourne, situé à 1.167 km au nord, qui a été assigné comme lieu sûr de débarquement par les autorités maritimes italiennes, vidant une fois encore la zone de recherche et de sauvetage libyenne de ses ressources", déplore l'ONG



"Les conditions météo risquent de se détériorer dans les prochains jours et une embarcation pneumatique comme celle tout juste secourue par l'Ocean Viking n'a aucune chance de rester à flots", ajoute-t-elle.



L'Italie, en première ligne face à aux traversées de migrants, a adopté un décret qui entrave en partie les activités des navires d'ONG. Ces derniers doivent désormais transporter les personnes secourues vers un port --souvent très lointain-- et ce dès la première opération, ce qui les empêche de facto d'enchaîner les sauvetages.



SOS Méditerranée a secouru plus de 39.000 personnes en Méditerranée depuis 2016, principalement en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde.



En 2023, 3.041 migrants ont été portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Depuis janvier, 103 migrants sont déjà portés disparus, selon la même source.