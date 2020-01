L’ONU refuse de retirer la Polynésie de la liste des Pays à décoloniser

La résolution annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation de la Polynésie française a été adoptée le 13 décembre dernier, ont relevé ce week-end nos confrères de Polynésie la 1. Réinscrite en 2013 sur la liste des territoires non autonomes de l’ONU dont elle avait été retirée en 1958, la Polynésie française fait chaque année l’objet de débats et d’une résolution aux Nations Unies à New York sur sa situation politique. Si la France refuse toujours de participer à ces débats, le président Edouard Fritch avait demandé « solennellement » le 8 octobre dernier devant la Quatrième Commission des Nations Unis, le retrait de la Polynésie française de la liste des territoires non autonomes.Mais dans sa nouvelle résolution du 19 décembre, l’Assemblée générale répond à cette demande en « réaffirmant » la réinscription de la Polynésie française sur sa liste des territoires non autonomes et « prend note (…) des conclusions d’une évaluation indépendante (…) selon lesquelles le territoire ne remplit pas l’ensemble des critères d’autonomie ». Le reste de la résolution demande une nouvelle fois à la France de coopérer aux travaux du comité spécial pour la décolonisation de l’ONU, de faciliter une mission de visite dans le territoire. Le texte « exhorte » notamment la France à « garantir la souveraineté permanente du peuple de la Polynésie française sur ses ressources naturelles ».Enfin, une nouvelle fois la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU « prie la Puissance administrante d’intensifier son dialogue avec la Polynésie française afin de favoriser la mise en place rapide d’un processus d’autodétermination équitable et effectif, dans le cadre duquel seront arrêtés le calendrier et les modalités de l’adoption d’un acte d’autodétermination ».