L'ONU demande à la France d'intensifier le dialogue sur un processus d'autodétermination

Tahiti, le 14 janvier 2023 – Lors de sa séance plénière du 12 décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies s'est penchée sur la question de la Polynésie française. Dans sa résolution, elle réaffirme notamment celle de 2013 portant réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes et prie l'État d'intensifier le dialogue avec le Pays afin de “favoriser la mise en place rapide d'un processus d'autodétermination”.





Le Tavini huiraatira a transmis aux rédactions, vendredi, la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, le 12 décembre dernier, sur la question de la Polynésie française. Début octobre, le ministre de l'Équipement René Temeharo pour les autonomistes et 19 personnes du Tavini étaient intervenus face à la Quatrième Commission de l'ONU, à New York, pour évoquer cette question. Dans sa résolution, l'ONU, qui souligne “le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes”, réaffirme notamment sa résolution de 2013 portant réinscription de la Polynésie française sur la liste des territoires non autonomes.



L'ONU dit par ailleurs prendre note “avec attention les conclusions d'une évaluation indépendante, selon lesquelles le territoire ne remplit pas l'ensemble des critères d'autonomie”. Les Nations unies, qui réaffirment qu'“il appartient au peuple de la Polynésie française lui-même de déterminer librement son futur statut politique”, demandent à l'État de coopérer avec le Pays pour "mettre au point des programmes d'éducation politique dans le territoire afin de faire prendre conscience au peuple de la Polynésie française son droit à l'autodétermination”. Elles demandent également à l'État de “faciliter une mission de visite sur le territoire”, la “visiting mission” réclamée par le leader indépendantiste Oscar Temaru, qui avait déploré lors d'une conférence de presse en octobre, suite à sa visite à l'ONU, qu'“aussi bien les autonomistes que les indépendantistes demandent à ce que cette mission soit réalisée. Mais je pense que c'est trop risqué pour la France d'accepter.”



Enfin, dans sa résolution, l'ONU prie l'État d'“intensifier son dialogue avec la Polynésie française afin de favoriser la mise en place rapide d'un processus d'autodétermination équitable et effectif” dans le cadre duquel seront arrêtés “un calendrier et les modalités de l'adoption d'un acte d'autodétermination”.