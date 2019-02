L'ISEPP ouvre ses portes pour séduire ses futurs étudiants

Avec 305 étudiants inscrits pour cette année scolaire, le campus de l'Isepp fait figure de petit poucet face aux quelques 3 000 étudiants de l'Université de la Polynésie française. Cependant, avec cet effectif réduit, l'équipe pédagogique de l'Isepp peut garantir un cadre et un accompagnement personnalisé de ses élèves.



"Il y a vraiment une ambiance très conviviale entre nous, les étudiants, et les professeurs", confie Cédric, qui fait partie de la première promotion du master science de l'éducation. "On bénéficie également d'un accompagnement très productif de la part des professeurs qui nous motivent et nous permettent de réussir, même si la plus grosse partie du travail, c'est nous qui devons la fournir."



Terani, qui est venue prospecter les offres de formations pour sa fille, est également séduite par le système "Iseppiens" : "En discutant avec des étudiants et des professeurs on sent vraiment une forte motivation et la volonté de bien faire. On sent aussi qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Je suis séduite par le cadre offert par l'établissement." Les élèves et les parents les plus convaincus pouvaient déjà se préinscrire auprès du secrétariat de l'Isepp, en attendant la validation du site Parcoursup.



À noter que l'Isepp propose actuellement cinq formations universitaires, toutes sanctionnées par des diplômes d'Etats. Le campus est également intégré à l'Université Catholique de l'Ouest (UCO) d'Angers.