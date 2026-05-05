

L’ICPF sensibilise sur les méfaits des rayons UV pour la peau

Tahiti, le 20 mai 2026 - L’Institut du cancer en Polynésie française mène une campagne d’information sur les méfaits d’une trop forte exposition au soleil pour la peau. Une sensibilisation est également en cours pour inciter au dépistage du cancer de la peau.



Dans le cadre de sa campagne annuelle de sensibilisation aux cancers de la peau, l’Insitut du cancer (ICPF) organise plusieurs actions destinées à renforcer la prévention, l’information et le dépistage précoce, durant la dernière quinzaine de mai. En Polynésie française, l’exposition solaire importante tout au long de l’année constitue un facteur de risque majeur de cancers de la peau.



Les principaux cancers sont le mélanome, qui est le plus agressif et représente une vingtaine de nouveaux cas par an selon les données du registre des cancers de Polynésie française, et les carcinomes qui sont plus fréquents et peuvent s’étendre localement.



• Une conférence pour sensibiliser les professionnels en contact avec la peau

Parmi les temps forts de cette campagne, une conférence sur les cancers de la peau est organisée le jeudi 21 mai, de 18 h 30 à 20 heures, à la salle Papeete Coworking à Papeete à destination des professionnels qui sont amenés à observer régulièrement la peau dans le cadre de leur activité, notamment ceux de la beauté, du bien-être, du corps ainsi que les professionnels paramédicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, podologues…).



En contact quotidien avec la population, ces professionnels peuvent jouer un rôle important dans le repérage précoce de certaines anomalies cutanées et contribuer à sensibiliser le public aux risques liés à l’exposition solaire et à l’importance d’une surveillance régulière de la peau.



• Une journée de dépistage organisée à Moorea

La campagne se poursuivra également à Moorea avec l’organisation d’une journée de dépistage à l’hôpital d'Afareaitu le 28 mai de 10 heures à 15 h 30 grâce à la participation de deux dermatologues bénévoles. Cette action permettra aux personnes qui n’ont jamais vu de dermatologue de bénéficier d’un examen clinique de la peau à la recherche de lésion suspecte.



L’institut rappelle que certaines personnes présentent un risque plus élevé de développer un cancer de la peau, notamment les personnes à peau claire, celles ayant de nombreux grains de beauté, des antécédents familiaux de cancer de la peau, ou encore une exposition solaire importante et répétée depuis l’enfance et dans le cadre du travail ou des loisirs en extérieur.



Le 30 mai, l’ICPF mènera une actions de sensibilisation sur la plage de la pointe Vénus à Mahina de 9 à 13 heures.

Les bons gestes à adopter

• Ne pas exposer les enfants au soleil sans protection,

• Éviter les expositions prolongées aux heures les plus chaudes,

• Porter des vêtements couvrants, chapeaux et lunettes,

• Utiliser une protection solaire adaptée (SPF50) à appliquer toutes les 2 heures,

• Surveiller l’évolution de sa peau, notamment l’apparition de nouvelles lésions anormales qui ne guérissent pas après plusieurs semaines ou qui grossissent au cours du temps.



Plusieurs idées reçues sur l’exposition solaire sont analysées sur le site internet de l’ICPF : L’Institut du cancer rappelle l’importance des gestes de protection contre les rayons UV et de la surveillance régulière de la peau. Les réflexes essentiels pour prévenir les cancers cutanés :• Ne pas exposer les enfants au soleil sans protection,• Éviter les expositions prolongées aux heures les plus chaudes,• Porter des vêtements couvrants, chapeaux et lunettes,• Utiliser une protection solaire adaptée (SPF50) à appliquer toutes les 2 heures,• Surveiller l’évolution de sa peau, notamment l’apparition de nouvelles lésions anormales qui ne guérissent pas après plusieurs semaines ou qui grossissent au cours du temps.Plusieurs idées reçues sur l’exposition solaire sont analysées sur le site internet de l’ICPF : https://www.icpf.pf/exposition-uv/



le Mercredi 20 Mai 2026 à 15:55 | Lu 163 fois



