

L'Hérault sort de la vigilance orange crues, épisode neigeux attendu en Ardèche et dans la Drôme

Montpellier, France | AFP | mercredi 24/12/2025 - 'Hérault, qui amorce une décrue mercredi avec la fin des précipitations, a été rétrogradé en vigilance jaune pour crues par Météo-France.



Dans le bulletin de 16H00, les prévisionnistes de l'établissement public ont par ailleurs maintenu l'Ardèche et la Drôme en vigilance orange neige-verglas à partir de 18H00 mercredi et jusqu'à jeudi matin.



Le département de l'Hérault avait été placé en vigilance rouge lundi et mardi pour des crues exceptionnelles, notamment sur le fleuve du même nom, en raison de fortes précipitations qui ont provoqué entre autres une montée des eaux d’une ampleur inédite depuis 1997 à Agde.



"En l'absence de précipitations sur le pays, à l'exception de celles observées en Corse, les décrues se poursuivent sur les secteurs les plus à l'amont ainsi que les propagations vers les cours d'eau plus à l'aval", indique le dispositif Vigicrues sur son site.



"Des débordements sont encore observés sur les tronçons de cours d'eau en vigilance jaune", niveau d'alerte minimum qui concerne 11 départements mercredi après-midi, ajoute cette même source.



À Agde, où le niveau du fleuve Hérault a connu sa crue la plus importante depuis décembre 1997, avec un pic de 3,68 m mardi vers 14H00, "la décrue est amorcée" et "le niveau du fleuve a baissé", dit la préfecture de l'Hérault dans un communiqué transmis à la mi-journée.



"Pour autant le secteur reste inondé", avertit-elle.



Dans le département de l'Hérault, quelque 900 foyers sont encore privés d’électricité, notamment à Palavas-les-Flots, selon le dernier comptage d'Enedis à 12H00.



Depuis mardi matin, les sapeurs-pompiers de l'Hérault sont intervenus à plus de 30 reprises, notamment pour secourir un homme de 75 ans en hypothermie à Agde et une femme enceinte à Florensac, tous deux transportés à l'hôpital en urgence relative.



En Aveyron, touché par un épisode neigeux exceptionnel, quelque 5. 500 foyers étaient toujours privés d'électricité à 12H00, principalement dans le centre du département, selon Enedis.



Par ailleurs, une perturbation neigeuse va traverser la région Auvergne-Rhône-Alpes d'est en ouest dans la nuit de mercredi à jeudi et va apporter des chutes de neige en "quantités notables", selon les prévisions de Météo-France.



Les chutes de neige pourraient atteindre 3 à 5 centimètres en plaine, davantage sur les hauteurs, rendant la circulation difficile en cette période de fêtes. Des pluies verglaçantes sont également possibles dans le sud des départements concernés.

