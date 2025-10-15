

L’Hawaiki Nui de la gendarmerie

Tahiti le 4 novembre 2025. Comme chaque année, la gendarmerie de la Polynésie française a suivi la Hawaiki Nui va’a pour sécuriser la course. Une surveillance qui a nécessité une mobilisation renforcée des effectifs.



Pendant toute la semaine, du 27 octobre au 2 novembre, plus de 30 gendarmes des brigades des Raromatai,

de Faa’a, dont une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de produits stupéfiants, des pilotes et plongeurs de la Brigade Nautique de Papeete, des militaires du Détachement de Surveillance et d’Intervention de Bora-Bora et des réservistes opérationnels ont été engagés.

Leur présence a permis de relever plusieurs infractions. 18 enquêtes judiciaires pour infractions à la législation sur les stupéfiants, dont une pour trafic ont été ouvertes. 19 infractions routières, parmi lesquelles 4 conduites sous l’emprise d’alcool et/ou de stupéfiants ont été constatés, 10 infractions maritimes, dont un pilote de jet ski interpellé pour s’être risqué à suivre la course entre Taha'a et Bora-Bora sans gilet de sauvetage ont aussi été relevés.

Enfin, 2 personnes ont été placées en dégrisement pour ivresse publique et manifeste.

