L'Etat visite Maiao, vaccinée à 80%

Tahiti, le 3 octobre 2021 - L'administrateur des îles du Vent, Guy Fitzer, a été invité la semaine dernière sur l'île de Maiao pour une première visite officielle sur l'île interdite, constatant sur place une excellente couverture vaccinale.



À l’invitation du tavana de Moorea, Evans Haumani, l'administrateur des îles du Vent, Guy Fitzer, s’est rendu mercredi sur "l’île interdite" de Maiao pour une première visite officielle. Dans le cadre d’une mission de vaccination de la population, organisée par la commune et l’hôpital de Moorea, l'administrateur a rencontré les habitants et partagé avec les élus des discussions sur la faisabilité de plusieurs projets de l’île. Les visiteurs, accompagnés notamment de deux infirmières et du taote Philippe Biarez de l’hôpital de Moorea ont pu constater la très bonne couverture vaccinale, avec 80% de la population de plus de 12 ans vaccinée.



L’administrateur a confirmé la construction en cours d’un nouveau bateau, avec une subvention de l’État de 36 millions de Fcfp, pour aider la commune à assurer les liaisons maritimes entre les deux îles, notamment pour le transport scolaire des enfants et le désenclavement de la population de Maiao. Il a également noté les avancées du projet en cours d’instruction de la centrale hybride (photovoltaïque–thermique) et visité le futur chantier d’installation. Plusieurs échanges ont eu lieu sur la problématique d’accès à l’eau potable, notamment lors de la visite d’une exploitation agricole dynamique. La délégation qui s’est également rendue sur le cimetière de la commune pour honorer la mémoire de l’ancien tavana délégué Henri Brothers, maire pendant plus de quarante ans et décédé en 2020. L’administrateur a confirmé la venue prochaine du haut-commissaire à Maiao.