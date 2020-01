L’Etat et le Pays à Hao

Vendredi, le président et le haut-commissaire se sont rendus avec le maire de Hao, Théodore Tuahine, sur l’atoll associé de Amanu. Après une traversée « mouvementée », selon le communiqué de la présidence, les autorités ont été reçues par la population et son maire délégué, François Takamoana, l’un des plus jeune maire de France. Il s’agissait notamment de la première visite sur place d’un haut-commissaire. Présent avec la délégation, le ministre de l’Equipement René Temeharo a ensuite explicité les deux chantiers du pays qui vont très prochainement démarrer. Il s’agit de la reconstruction du quai par la société GL Construction et du bétonnage d’un tronçon routier. Les autorités ont ensuite visité les installations communales.



La journée s’est terminée par un retour à Hao avec une visite à l’internat du collège de l’atoll, et sur ses installations notamment sportives.