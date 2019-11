L’Etat contraint de subventionner les tutelles en Polynésie

Tahiti, le 21 novembre 2019 – A la suite d’un recours de l’association Tutelger, le Conseil d’Etat a décidé le 13 novembre dernier d’enjoindre l’Etat à prendre les textes d’application d’une ordonnance de 2012 permettant la prise en charge d’une partie du coût des mises sous tutelle en Polynésie française.



La décision était particulièrement attendue par les associations polynésiennes de gestion de tutelles. Le 13 novembre dernier, le Conseil d’Etat a contraint le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le gouvernement central à Paris à rendre applicable une ordonnance de 2012 permettant la prise en charge d’une partie du coût des opérations de placement sous tutelle des majeurs au fenua.



En Polynésie, l’activité de gestion des tutelles est principalement exercée par deux associations : Tutelger depuis plusieurs années et Te Mau Aratai depuis près d’un an. La première gère 430 situations de tutelles et la seconde, que nous n’avons pas réussi à joindre, près de 40. L’activité est subventionnée à hauteur de 80% par le Pays et le reste des ressources des associations provient des enquêtes sociales demandées et rémunérées par la justice. Or une ordonnance du 2 novembre 2012 a étendu aux territoires français du Pacifique « des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs ». Dispositions qui permettent notamment une prise en charge financière de l’Etat à hauteur de près de 180 000 Fcfp par tutelle.