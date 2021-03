“L'État a un devoir de vérité”

Tahiti, le 16 mars 2021 – Édouard Fritch a soufflé le chaud et le froid mardi à l'assemblée sur le dossier du nucléaire, tempérant tout d'abord les révélations de l'enquête de Disclose et du livre “Toxique” ces derniers jours, mais exhortant dans le même temps l'État à assumer son “devoir de vérité et de justice vis-à-vis des Polynésiens”.



L'épineux sujet du nucléaire s'est une nouvelle fois invité à l'assemblée mardi matin en ouverture de la séance de la session extraordinaire. D'abord avec un discours très ambivalent du président Édouard Fritch, relativisant d'un côté le “tapage médiatique” de l'enquête de Disclose et du livre “Toxique” puis renvoyant de l'autre “l'État” à son “devoir de vérité et de justice vis-à-vis des Polynésiens”. Ensuite avec l'annonce du groupe Tavini à Tarahoi du dépôt d'une proposition de résolution pour la création d'une nouvelle commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires (voir encadré).