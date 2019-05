L'École comédie musicale de Tahiti prépare son gala

PAPEETE, le 27 mai 2019 - Deux spectacles sont présentés par l'École comédie musicale (ECM) ce mardi et ce mercredi. L'un par la troupe des enfants et l'autre par la troupe des adultes. Les deux spectacles, indépendants, sont proposés deux fois chacun.



" C'est le stress ! " La dernière ligne droite avant de monter sur scène. " On ne fait pas de pause ", lance Benjamin Chaboudez alors qu'il donne ses derniers conseils aux élèves de l'École comédie musicale de Tahiti (ECM). Les artistes répètent ce lundi pour parfaire leur show.



Au total, 62 apprentis chanteurs, comédiens et danseurs s'apprêtent à présenter deux spectacles, résultats des efforts de l'année. Le premier spectacle s'intitule "Le Bal de la baronne", le second "À l'eau… William? J'expire".



Ces deux spectacles sont pensés pour amuser artistes et public. " Ce qu'on veut c'est passer et faire passer un bon moment. "



Le Bal de la baronne



Les domestiques préparent le château pour le retour de la baronne partie en vacances. Elle revient fêter l'anniversaire de sa fille Gilberte de Françoise. " Seulement, le château est hanté par des fantômes qui adorent faire fuir les enfants ", glisse Benjamin Chaboudez. Fondateur de l'ECM, il a écrit le spectacle le Bal de la baronne pour ses jeunes élèves.



Au total, la troupe compte 28 enfants. Ils vont raconter comment, pour fêter l'anniversaire de Gilberte de Françoise, un médium est engagé pour entrer en communication avec les esprits.



À l'eau… William? J'expire



Le second spectacle est " une histoire délirante, de belles chansons, de la joie et de la bonne humeur, des comédiens ambitieux, des chanteurs motivés, une ambiance irréelle, un cocktail fabuleux pour vivre une bonne soirée ", résume Benjamin Chaboudez.



En d'autres termes ? " C'est une surprise ! " En fait, une troupe de spectacle prépare son prochain show et organise une audition ! Le metteur en scène, malade, ne sait pas comment il va mener à bien son projet !



Qui aura les premiers rôles ? Quel sera le thème de cette année ? " Les spectateurs vont être plongés dans l'univers d'une troupe complètement folle ", précise Benjamin Chaboudez qui ajoute que l'histoire a été écrite par " le comité artistique de l'école, soit 12 personnes. Moi je n'ai fait qu'écrire les dialogues ".



Au total, 34 chanteurs et comédiens sont embarqués dans l'aventure. Ils inviteront les spectateurs à reconnaître les chansons.



L’ECM, née en 2011, propose des cours de chant, musique et théâtres aux enfants (de 7 à 14 ans), adolescents et adultes. L'école a monté de nombreux spectacles.