

L'Australie et l'Indonésie vont signer un nouveau traité pour "garantir la paix" régionale

Sydney, Australie | AFP | mercredi 11/11/2025 - L'Australie et l'Indonésie se sont accordées pour se doter d'un nouveau traité en matière de sécurité, ont annoncé leurs dirigeants après s'être entretenus à Sydney mercredi.



Canberra cherche à renforcer ses capacités militaires pour contrer l'influence croissante de la Chine dans la région Asie-Pacifique, et s'est notamment rapprochée des Etats-Unis avec cet objectif.



Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le président indonésien Prabowo Subianto et lui venaient de conclure "de manière substantielle des négociations concernant un nouveau traité bilatéral sur (leur) sécurité commune".



"Le meilleur moyen de garantir (...) la paix et la stabilité, c'est d'agir ensemble", a affirmé M. Albanese à la presse.



Le dirigeant du pays océanien a dit espérer se rendre en Indonésie en 2026 pour y signer le nouveau traité.



D'après Anthony Albanese, ce traité tire parti d'un accord de défense bilatéral signé en 2024, prévu pour instaurer une coopération étroite entre les deux pays afin de contrer les menaces dans la région Asie-Pacifique. Cet accord ouvre également la voie à des exercices et des déploiements de force conjoints dans chaque pays.



Le nouveau texte engagera les deux pays à "se consulter au niveau de leurs dirigeants et ministres et de manière régulière sur les questions de sécurité", a déclaré le chef du gouvernement australien.



Et d'ajouter que si "la sécurité" d'une des parties "est menacée", le traité prévoit que les pays puissent "se consulter et réfléchir aux mesures à prendre", de concert ou non, "pour faire face à ces menaces".



Le président indonésien, dont le pays cherche à ménager la Chine - un allié économique de poids - et à garder une certaine distance vis-à-vis de Washington, a, lui, vanté un texte sur la "coopération étroite dans les domaines de la défense et de la sécurité".



"De bons voisins (s'aident) dans les moments difficiles", a ajouté Prabowo Subianto.

le Mercredi 12 Novembre 2025 à 03:18 | Lu 284 fois





