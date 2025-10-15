

L'Assemblée rejette la taxe Zucman sur les hauts patrimoines proposée par la gauche

Paris, France | AFP | vendredi 31/10/2025 - L'Assemblée nationale a largement rejeté vendredi la taxe Zucman sur les hauts patrimoines proposée par la gauche, un rejet anticipé par le PS, qui continue de demander des mesures alternatives de justice fiscale dans le projet de budget.



Le PS, La France insoumise, les communistes et les écologistes avaient proposé un impôt minimum de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, inspiré des travaux de l'économiste Gabriel Zucman. L'Assemblée a également rejeté une version de compromis proposée par le seul PS, proposant un impôt minimum de 3% à partir de 10 millions d'euros, mais en excluant les entreprises innovantes et familiales.

le Vendredi 31 Octobre 2025 à 05:55






