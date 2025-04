L'Assemblée entre les mains des écoliers

Tahiti, le 2 avril 2025 - Depuis lundi, 57 jeunes représentants issus des écoles élémentaires de toute la Polynésie ont investi les différentes institutions du Pays dans le cadre de la semaine parlementaire des jeunes. L'occasion pour eux de découvrir le fonctionnement et les missions de ces outils institutionnels. Et ce mercredi, les jeunes élus se sont pliés à l'exercice du vote afin d'élire leur nouvelle présidente de l'assemblée des représentants juniors de la Polynésie française (ARJPF), Teheiti Decline-Lucas.



Organisée par l'assemblée de la Polynésie française, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) et la Fédération des œuvres laïques (FOL), la semaine parlementaire des jeunes écoliers semble tenir toutes ses promesses. En effet, depuis lundi, l'assemblée des représentants juniors de la Polynésie française (ARJPF) a investi les grandes institutions du Pays, afin de permettre à 57 jeunes “élus” de découvrir les rouages de la machine institutionnelle polynésienne. Et ce mercredi, les jeunes représentants ont été invités à choisir leur président d'assemblée entre quatre candidats bien préparés : Mlle Bazia de l'école To'ata de Papeete, Mlle Decline-Lucas Teheiti de l'école St Hilaire de Faa'a, M. Hanssler Léo de l'école Paofai de Papeete, et M. Gabrillargues-Guerlain Sasha de l'école Manotahi de Punaauia.



Chacun leur tour, les candidats à la présidence de l'assemblée se sont exprimés devant leurs camarades avec, pour la plupart, une aisance déconcertante. Programme, vœux, valeurs, rien ne manquait si ce n'est quelques centimètres. Des prestations qui ont d'ailleurs convaincus l'hémicycle puisque deux tours ont été nécessaires afin de départager les candidats. Une élection palpitante remportée finalement par Teheiti Decline Lucas, 10 ans, de l'école de St Hilaire.



“ Je me suis réveillée tôt, j'étais stressée” confie la présidente de l'ARJPF, fraîchement élue. “Dès mon arrivée à l'assemblée on m'a pris à part pour préparer et répéter mon texte. Et lorsque je l'ai récité devant mes camarades c'était vraiment beaucoup d'émotions. J'ai pleuré. Mais maintenant je suis très contente d'avoir été élue. Demain on revient à l'assemblée pour voter deux textes, un sur la pollution plastique et l'autre sur le bien-être à l'école. Et c'est moi qui vais diriger la séance.” De son côté, s'il n'a pas gagné, Léo Hanssler ne tire que du positif de cette expérience : “On a beaucoup travaillé nos textes et c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Ça vient à l'instinct, petit à petit on trouve des choses à améliorer à force de les relire. Et puis lorsqu'il faut parler devant les gens ou des personnes importantes ça ne me dérange pas du tout.” Interrogés sur l'impact de cette expérience sur leurs représentations du monde politique, les deux représentants en herbe sont unanimes : “Nous sommes allés à la présidence et on a fait la connaissance de Nathalie Salmon. Elle s'occupe des handicapés, mais surtout on a vu qu'elle était à fond pour servir son pays et sa culture. On aimerait être comme elle, à travailler dur pour Tahiti et les îles.” Une jeunesse ambitieuse et désireuse de travailler, une bonne nouvelle pour le Pays !