L’Adie propose un prêt à taux zéro pour les petites entreprises

Par ailleurs, ce comité a été l’occasion de faire un bilan de l’année passée. Avec onze agences réparties sur l’ensemble du territoire Polynésien, plus de 30 permanences dans les archipels éloignés et une équipe composée de 22 salariés et 17 bénévoles, l’Adie Polynésie a poursuivi en 2019 sa croissance d’activité, de plus de 20% par rapport à 2018 au profit des publics les plus précarisés. 1 570 personnes ont été ainsi financées et accompagnées, ce sont au total plus de 7 000 emplois créés et sauvegardés en 10 ans d’existence.

Ces très bons résultats ont été rendus possible grâce à la confiance et au fort soutien de ses partenaires notamment le Pays à travers la vice-présidence et la Direction de la solidarité, de la famille et de l’égalité, l’État au travers du Haut-Commissariat et du ministère des Outre-mer, les collectivités locales, le secteur bancaire et le secteur privé. Ces résultats sont également dus au renforcement des actions de l’Adie grâce à l’implantation de ses nouvelles agences à Tahaa, à Bora Bora, à Moorea et à Hiva Oa en 2019, de ses nouvelles permanences aux Tuamotu Gambier, de l’augmentation des effectifs salariés et bénévoles et d’un taux d’impayés maîtrisé à 1,84%. Le microcrédit accompagné de l’Adie en Polynésie a prouvé sa pertinence dans le contexte économique local.



Le taux d’insertion des créateurs d’entreprise est de 85%, quant au taux de pérennité des entreprises il est de 77% à deux ans et 67% à trois ans selon l’étude d’impact réalisée par le cabinet Audirep en 2017. 1,23 emploi est créé en moyenne par une entreprise financée et accompagnée par l’Adie. Pour 120 Fcfp investis dans l’activité par l’Adie, cela rapporte 284 Fcfp à la collectivité selon l’étude de KPMG réalisée pour le compte de l’Adie en 2016.