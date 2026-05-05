

L’Adie mobilisée sur l’entrepreneuriat féminin

Tahiti, le 29 mai 2026 - L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), association d’utilité publique spécialisée dans le microcrédit aux porteurs de projets, organise du 1er au 5 juin une vaste opération de communication à Tahiti et dans les îles de la Société afin d’encourager l’entrepreneuriat féminin.



En 2026, les femmes ne sont toujours pas des entrepreneures comme les autres. Même si le nombre de femmes créatrices d’entreprises ne cesse d’augmenter depuis dix ans, celles qui entreprennent continuent à accéder moins que les hommes aux financements, à l’accompagnement et au temps pour créer et développer leur activité. C’est pour conjurer cet état de fait que l’Adie et ses partenaires se mobilisent en organisant une vaste campagne d’ateliers gratuits accessibles à tous, avec 40 dates (voir ci-dessous) à Tahiti, Moorea et aux îles Sous-le-vent, du 1er au 5 juin.





L’association d’utilité publique spécialisée dans le microcrédit aux porteurs de projets se donne cinq jour pour œuvrer à la levée des freins à l’entrepreneuriat des femmes. Car au quotidien, l’Adie constate la dimension systémique des inégalités qui pèsent sur l’entrepreneuriat des femmes, et encore plus sur celles dont les revenus ne leur permettent pas d’accéder à un crédit bancaire pour créer ou développer leur entreprise. Cinq jours à la rencontre des créatrices d’entreprises, ponctués d’événements et de prises de parole, pour rendre les entrepreneuses plus visibles, partager les expériences et continuer à faire évoluer les représentations.



“Pour beaucoup, entreprendre représente non seulement une façon de gagner sa vie tout en s’assurant une autonomie dans la gestion de son temps, mais aussi une source d’indépendance et de réussite économiques qui renforce leur estime personnelle”, plaide l’Adie en annonçant l’organisation de cette opération de sensibilisation. “En plus du microcrédit, [à ces femmes] l’Adie leur propose un accompagnement non seulement pour développer des compétences entrepreneuriales indispensables de stratégie commerciale et financière, mais aussi pour incarner un nouveau rapport à l’argent, à la valeur de leur temps et de leur travail.”



Avec communiqué







Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 1 Juin 2026 à 07:27 | Lu 328 fois



