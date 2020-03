L'AS Vénus s'incline sans surprise face à Auckland City

Tahiti le 4 mars 2020 – L'AS Vénus s'est incliné mercredi face à Auckland City (1-0) pour son deuxième match de poule en Ligue des champions de l'OFC. Le club de Mahina reste cependant en ballotage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition avant son dernier match de poule prévu samedi face aux Fidjiens du Ba FC.



L'AS Vénus a passé mercredi, dans son stade de Mahina, son premier gros test en Ligue des champions de l'OFC cette saison. Les protégés de Samuel Garcia étaient opposés à Auckland City, grandissime favori de la compétition. Pour rappel, Tahitiens et Néo-Zélandais s'étaient tous les deux opposés dimanche à l'occasion de leur premier match. Ces derniers jouaient donc pour la première place du groupe D.



Et sans surprise Auckland City a tout de suite pris le contrôle du jeu. Plus fort sur le plan physique, et supérieur sur le plan technique, les Néo-Zélandais donnaient l'impression de pouvoir marquer à chaque fois qu'ils avaient le ballon dans leur pied. Du côté de Vénus, le plan de jeu consistait à envoyer de longs ballons vers l'avant et de compter sur un exploit du capitaine Teonui Tehau. Ce dernier a réussi à s'échapper à deux reprises dans le dos de la défense, et à chaque fois été repris in-extremis, voir à la limite de la régularité.



Mais après avoir résisté pendant quarante minutes, Teave Teamotuaitau va finalement craquer sous les assauts répétés des Blancs. En effet à cinq minute de la mi-temps, Myer Bevan va profiter d'une mauvaise sortie du gardien de Mahina pour inscrire le premier but du match (1-0).