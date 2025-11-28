

L’AS Tefana leader incontesté

Tahiti, le 7 décembre 2025 - Match avancé de la dernière journée de la phase 1 du championnat de Ligue 1, la rencontre entre l’AS Tefana et les Jeunes Tahitiens avait tout d’un duel déséquilibré. Les hommes de Faa’a, invaincus depuis le début de saison, recevaient vendredi soir au stade Louis-Ganivet la lanterne rouge, encore en quête de sa première performance de référence.



Il ne fallait pas arriver en retard, vendredi soir au stade Louis-Ganivet à Faa’a, pour assister à la rencontre entre Tefana et les Jeunes Tahitiens : après seulement cinq minutes de jeu, Kamalani Bennett ouvrait le score d’une reprise de volée parfaite sur une longue transversale. Le leader entrait dans le match pied au plancher, imposant immédiatement un pressing haut et une circulation de balle rapide. Deux minutes plus tard, Yanis Dim Etang échappait à la défense sur son côté gauche mais croisait trop son tir.



Une entame à sens unique



Les Jeunes Tahitiens reculaient, incapables de ressortir correctement. Sur une nouvelle ouverture dans la profondeur, Bennett se présentait seul face au gardien, qui relâchait le ballon. Dim Etang poussait au fond, mais l’arbitre signalait un hors-jeu. À ce stade, difficile d’imaginer les visiteurs inverser la tendance.



Après dix minutes seulement, Tefana contrôlait tous les paramètres du jeu : intensité, possession, vitesse d’exécution. Les Jeunes Tahitiens tentaient bien une réaction grâce à leur joueur/entraîneur Ouane Civil, auteur d’un slalom inspiré qui obtenait un bon coup franc. Mais sa frappe passait à côté, laissant le sentiment d’une opportunité isolée plutôt qu’un réel sursaut.



Au contraire, Tefana enfonçait le clou. Honoura Maraetefau, le capitaine jaune et vert, sauvait un ballon de la sortie en bout de ligne puis servait en retrait Kavai’ei Morgant, qui marquait d’un plat du pied à bout portant (2-0). Une minute plus tard, Yanis Dim Etang débordait et centrait pour Bennett, encore esseulé : 3-0.



Un triplé en dix minutes



À 3-0, la machine Tefana se mettait à tourner à plein régime. Yanis Dim Etang profitait de chaque espace laissé dans le dos de la défense pour signer un triplé en seulement dix minutes : un premier but sur un service de Maraetefau dans la surface (4-0), un second d’une frappe sèche (5-0) et un troisième de la tête au cœur de la surface (6-0).



Le buteur se muait ensuite en passeur indirect : sa tentative repoussée par le gardien profitait à Kamalani Bennett, à l’affût pour inscrire le 7-0.



Une première période très difficile pour les joueurs de JT mais les coéquipiers de Terii Otcenasek ne voulaient pas baisser les bras.



Même scénario au retour des vestiaires



Et au retour des vestiaires, les visiteurs essayaient de jouer un peu plus haut. Une tête non cadrée laissait espérer un léger mieux, mais la réaction restait timide. Tefana, lui, repartait immédiatement à l’assaut. En bon capitaine, Honoura Maraetefau inscrivait le 8-0 avant que Yanis Dim Etang ne signe son quatrième but personnel (9-0).



À la 56e minute, Bennett ajoutait un nouveau but sur un centre millimétré de Maraetefau (10-0). Ce dernier, en pleine confiance, s’offrait ensuite un doublé (11-0).



Kalamani Bennett poursuivait son récital offensif avec un quintuplé signé à la 65e minute (12-0). L’écart se creusait sans que les Jeunes Tahitiens ne parviennent à stopper l’hémorragie.



Yanis Dim Etang, intenable, ajoutait encore trois buts à son compteur (69e, 86e, 88e). Julien Declercq, meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée et transfuge de l’intersaison, entrait en jeu et inscrivait lui aussi son but.



À l’issue des 90 minutes, l’AS Tefana montre encore une fois sa force offensive en inscrivant un total de 16 buts, ce qui lui permet de se qualifier pour les playoffs.



Tefana reste invaincu



On connaît la formule de ce nouveau championnat. Une phase aller qui va déterminer un classement à mi-saison. Les cinq premiers iront en playoffs pour disputer le titre et les cinq derniers joueront des playdowns mais sans descente.



Avec cette victoire écrasante, Tefana conclut la phase 1 en patron. Invaincus et meilleure attaque, les hommes d’Efrain Araneda ont créé la surprise en cette première partie de saison : “C’est vrai que l’on ne s’attendait pas à finir en tête du classement lors de cette première phase en étant invaincu. On a un groupe jeune mais qui a prouvé au fil des matchs sa capacité à progresser et à respecter les plans de jeu. On est très fier de cette performance mais on sait que rien n’est fait. Terminer la phase 1 en tête et ne pas être champion à la fin de la saison, ça ne sert pas à grand-chose. On reste concentré sur notre objectif. On a des certitudes sur notre jeu mais on sait aussi que l’on a beaucoup de choses encore à travailler.”



Malgré le score sévère, les Jeunes Tahitiens tentent de retenir du positif. “C’est vrai que cette première partie de saison est difficile pour nous, surtout quand on rencontre des équipes du haut du tableau. Le niveau de Ligue 1 est très élevé et nous avons un collectif nouveau. La deuxième partie de saison sera plus abordable et nous devons nous servir de cette saison sans descente pour prendre de l’expérience et créer une équipe compétitive”, déclarait le capitaine Terii Otcenasek à l’issue de la rencontre.



Les autres matchs se joueront le samedi 13 décembre et nous connaîtrons à la fin de cette dernière journée les clubs qui joueront les playoffs et les playdowns.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 7 Décembre 2025 à 14:18 | Lu 291 fois



