

L’AS Aito fête le tennis de table



Tahiti, le 3 novembre 2025 - En parallèle des WTT Champions à Montpellier, qui ont vu la nouvelle icône du tennis de table Alexis Lebrun briller, l’AS Aito organisait ce week-end sa fête de la petite balle pour réunir tous les amoureux de ce sport. Deux jours de matchs, de musique, de fun et d’amitié qui ont permis de faire découvrir aux nouveaux venus l’ambiance autour de cette discipline qui voit son nombre de pratiquants ne cesser d’augmenter depuis le parcours incroyable des deux frères Lebrun aux Jeux olympiques. Un week-end de fête rempli de joie et de surprises inattendues.



Cela faisait deux ans que l’AS Aito tennis de table n’avait pas fêté son sport. Un manque pour les membres du club mais aussi pour tous les amoureux de la petite balle. “Cet événement nous manquait. Que ce soit à nous, les dirigeants, à nos licenciés, mais aussi à tous les autres clubs. C’est une occasion de tous nous retrouver sur un week-end, mais aussi d’inviter les personnes qui ne jouent pas mais qui aimeraient bien essayer le tennis de table. Il n’y a aucun objectif de résultats. Le seul but, c’est de s’amuser et de partager”, estime la présidente du club de tennis de table, Heimoe Wong, qui veut que cet événement soit surtout convivial.



“L’important pour ce tournoi, c’est de promouvoir notre sport dans une ambiance détendue. Il y a de la musique, on a mis la compétition WTT qui regroupe les meilleurs pongistes du monde sur la télévision. On a pu suivre les matchs d’Alexis Lebrun, qui est devenu une locomotive pour le tennis de table. Avec son frère Félix, depuis leur magnifique médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024, on a eu énormément de personnes qui sont venues jouer. Ça a dynamisé ce sport en France mais aussi ici et nous en sommes très contents.”



Patrick Bruel comme invité surprise



Pendant deux jours, samedi et dimanche, la trentaine de participants a pu jouer sur différents niveaux. Quatre catégories ont été organisées pour que tout le monde puisse prendre du plaisir. Même Patrick Bruel a pu échanger quelques balles avec Philippe Castel, notre para-pongiste membre de la Team Tahiti Ping Parkinson, qui va s’envoler prochainement au Festival mondial du tennis de table pour la santé. “On a eu le plaisir d’accueillir Patrick Bruel samedi matin. Cela a été une très belle surprise pour nous. Nous l’espérions, car nous avons pu lui transmettre le programme de notre événement, mais nous ne pensions pas que nous aurions la chance qu’il vienne. Il joue souvent au tennis de table et il s’entraîne dans le même club que les frères Lebrun à Montpellier. Il n’a pas voulu nous déranger dans notre tournoi mais dès qu’il a eu une raquette dans la main, sa passion a pris le dessus. On a pu échanger plusieurs balles, il est resté presque deux heures avec nous.” Une belle surprise pour tous les participants qui rentrait totalement dans l’état d’esprit du tournoi.



En plus de ces échanges avec le chanteur, Philippe Castel a pu faire beaucoup de matchs, ce qui lui a permis de parfaire son entraînement. Car en plus de leur catégorie, les pongistes ont pu jouer contre d’autres niveaux. Avec des ajustements de points pour équilibrer les débats, les quatre catégories proposées – Open, Vétérans, Intermédiaires (-1 000 points) et Débutants (-600 points) – ont permis de multiplier les matchs, un joueur pouvant participer sur plusieurs niveaux. C’est le cas d’Angelo Utia, spécialiste de cette discipline, qui était inscrit en Open mais aussi en Vétérans. “Je joue au tennis de table depuis l’âge de 5 ans. Mon papa était responsable de cette salle, donc je suis venu logiquement à ce sport. Aujourd’hui, c’est un tournoi de détente, il n’y a pas d’enjeu. Tout le monde peut participer. Ça fait du bien de participer à un tournoi sans enjeu. Je suis parti dernièrement en Nouvelle-Zélande avec la sélection. Ça a été très intense car les concurrents sont très jeunes. La dynamique des Jeux olympiques a rajeuni ce sport et du coup, le niveau est monté. Donc ça fait du bien de jouer sans pression, rien que pour le plaisir.”



Simples, doubles et Marquisienne



D’autres icônes du tennis de table polynésien étaient présentes. Mateau Tehei, l’un de nos plus fiers représentants en para-tennis de table, fraîchement auréolé de ses médailles remportées aux Championnats du Pacifique, tenait à être présent à cette fête. “C’est important que nous soyons tous là. J’ai fait une pause à mon retour de Nouvelle-Zélande et ça fait du bien de reprendre dans ce genre de compétition. On est là que pour s’amuser et montrer que le tennis de table est un sport convivial.”



Les filles aussi étaient présentes, car elles pouvaient jouer entre elles et contre les garçons quel que soit le niveau. “C’est un challenge fun. Il y a une bonne ambiance. Ça fait du bien de pratiquer le tennis de table dans cet état d’esprit. Car moi, je joue souvent, je suis en club, je fais partie du CPP (Centre de performance polynésien, NDLR) et de la sélection. C’est un sport où je m’épanouis énormément. Je l’ai connu grâce à l’AS de mon collège à Raiatea et depuis que je suis sur Tahiti, je suis rentrée dans la filière de haut niveau. J’espère faire les Oceania l’année prochaine, mais aussi les Jeux du Pacifique. Ce sont de grosses échéances qui arrivent, c’est pour ça que ce week-end, on profite des amis et de notre passion”, expliquait la jeune championne Anaïs Outzekhovsky.



Dimanche matin, étaient organisés un tournoi de double ainsi qu’une “Marquisienne”. Inventé par un ancien membre du club venu des Marquises, ce challenge regroupe le tennis de table bien sûr, mais aussi les fléchettes et la pétanque. Parfait pour s’amuser et terminer de la plus belle des manières cette fête.

Résultats



En simples vétérans : Angelo Utia Ng Fok Hérald Gérald Huioutu

En simples Open : Arii Pambrun Angélo Utia Ariinui Pambrun

En simples intermédiaire : Keanu Tehei Daniel Brumier Alexandre Basset En Simples débutant : Manua Mazet Vongue Kealii Jean Croteau

En Doubles : Arii Pambrun/Ariinui Pambrun Keanu Tehei/Dylan Vongue Manua Mazet/Laurent

La Marquisienne : Kenji Morin Yoann Ly Kui Jean Croteau



Rédigé par Manu Rodor le Lundi 3 Novembre 2025 à 15:50




