L’A400M, renfort XXL au fenua

Avec quel chargement est arrivé l’A400M en Polynésie ?



« Cet avion vient avec du fret. Il y a du fret médical. C’est un peu la continuation du vol de continuité territoriale, parce qu’on n’avait pas pu tout embarquer à bord du vol ATN. Il y a dix respirateurs, trois mètres cubes de gants chirurgicaux pour l’hôpital. Et il y a d’autre type de fret, notamment un gros contenu pour l’IEOM. Un gros volume de billets de banque. Il y a du matériel pour différentes administrations et pour l’armée évidemment. On a utilisé cet avion pour compléter les liaisons qu’on a maintenant tous les dix jours avec la métropole. »



Cela signifie qu’Air Tahiti et Air Archipel n’effectueront plus d’évasans ?



« Si. Air Tahiti et Air Archipel continueront à s’occuper des évasans. Je le rappelle, pour les évasans, les moyens de l’Etat, de l’armée, interviennent lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser les moyens sur le territoire. Mais c’est un moyen qu’on va avoir pendant quatre semaines. Et ce n’est pas seulement un moyen qui peut nous permettre des transports sur la Polynésie. On peut faire des liaisons vers la Nouvelle-Zélande par exemple. (…).