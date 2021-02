Koh-Lantaha'a, sur les écrans le 12 mars

Tahiti, le 16 février 2021 – La prochaine saison de Koh-Lanta, tournée à Taha’a, sera diffusée à partir du 12 mars. Mardi, TF1 a diffusé les portraits des 20 aventuriers qui s’affronteront jusqu’à l’épreuve ultime dans cette édition baptisée Les armes secrètes.



Après quelques teasers égrainés au fil des dernières semaines, la célèbre émission d’aventures Koh-Lanta a enfin dévoilé ses dates de diffusion. Le premier épisode sera sur les écrans de TF1 le 12 mars à 21h05 (heure de métropole). Une nouvelle saison très attendue au fenua puisqu’elle a été tournée à Taha’a. La chaîne a également dévoilé le portrait des 20 aventuriers qui s’affronteront lors de cette édition baptisée Koh-Lanta Les armes secrètes. Ils sont journaliste, pharmacien, agricultrice, chauffeur routier, instructrice de survie, boulanger ou coach sportive et ont entre 25 et 48 ans. C’est au travers d’épreuves devenues emblématiques que ces dix femmes et dix hommes devront se départager au gré des épisodes pour qu’il n’en reste plus qu’un ou une.