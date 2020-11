Koh Lanta, une manne pour Uturoa

Raiatea, le 25 novembre 2020 - Amarré depuis la fin du mois de septembre et jusqu'au 28 novembre, le Boreal, utilisé par l'équipe de l'émission télévisée Koh Lanta, apporte une manne financière non négligeable à la commune de Uturoa.



Le paquebot de croisière Boreal, qui a remplacé le navire Paul Gauguin suite aux cas de Covid détectés à bord de ce dernier, est à quai à Uturoa depuis le début de l'aventure du jeu télévisé Koh Lanta. La présence de l'équipe de télévision sur place n'est pas anodine, en termes de retombées financières d'abord, en ce qui concerne directement la commune. L'occupation du chapiteau place Toa Huri Nihi a généré des emplois de gardiennage. La société de production, en remerciement de la mise à disposition gracieuse du chapiteau, s'est engagée à construire une dalle sur la place ; une opération gagnant-gagnant.



En retombées économiques directes, il y a bien sûr la fourniture d'eau et d'électricité, et un peu moins directement les frais d'enlèvement des ordures ménagères qui eux vont dans la caisse de la communauté de communes dont Uturoa fait partie.



Ensuite ce sont les transports terrestres (en plus des prestataires maritimes) qui recueillent les bienfaits de cet événement : les bus, les trucks et les taxis. Puis viennent les commerces où le personnel vient faire ses achats. Il y a également les traiteurs qui fournissent 6 jours sur 7 les plats pour tout le personnel à bord.