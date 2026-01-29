

Keitapu Maamaatuaiahutapu, l’esprit “collectif” à Taiarapu-Est

Tahiti, le 19 février 2026 - Après une mandature en retrait, le maître de conférences et enseignant-chercheur Keitapu Maamaatuaiahutapu mène sa propre liste aux élections municipales de Taiarapu-Est, Ia Hura te mana, qui revendique le soutien du Tavini. Favorable à davantage de concertation municipale et citoyenne, il soutient notamment l’implantation de fontaines publiques pour distribuer de l’eau potable non-chlorée et une équité de traitement entre les quatre communes associées, tant d’un point de vue de la gestion que des projets, tournés vers “un développement maîtrisé”.





Dans la course aux élections municipales, le profil professionnel de Keitapu Maamaatuaiahutapu, 61 ans, détonne. Titulaire d’une maîtrise de physique et d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en océanographie, atmosphère et technique spatiale, il est maître de conférences et enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française. Sur le plan politique, il est membre du Tavini “depuis toujours”. Ministre de la Mer de 2004 à 2008, il a participé à quatre campagnes municipales à Taiarapu-Est. La dernière en date remonte à 2014 avec le maire sortant, Anthony Jamet, dont il s’est désolidarisé en cours de mandature suite à un désaccord qui lui avait valu d’être démis de ses fonctions de quatrième adjoint. “Je voulais plus de transparence”, témoigne-t-il.



​“Ça n’avance pas”

Marié, père de trois enfants et grand-père de deux petits-enfants, Keitapu Maamaatuaiahutapu, qui n’avait pas couru en 2020, revient pour la première fois comme tête de liste à l’échelle de Taiarapu-Est avec Ia Hura te mana. “Je pars du constat que ça n’avance pas avec l’équipe actuelle, et pourtant il y a plein de choses simples à réaliser. On ne vient pas avec de gros projets : l’objectif, c’est de ramener un service de proximité à la population. Ce n’est pas une décision mûrie par une seule personne : on avance dans un esprit collectif. Aujourd’hui, c’est Monsieur le maire qui décide, alors qu’il faudrait se baser sur un consensus du conseil municipal, et pourquoi pas aussi questionner la population sur certains sujets”, confie-t-il à propos de ses motivations.



Ia Hura te mana (le pouvoir au peuple) prône “le respect, la solidarité, la justice et la participation citoyenne”. L’équipe se compose de 33 colistiers, quelques membres du conseil municipal déçus par “la mauvaise répartition et le manque de concertation” et des représentants de l’éducation, du secteur primaire, de l’administration ou encore des chefs d’entreprise, âgés de 24 à 81 ans pour l’un des suppléants. “Ouverte et plurielle”, la liste revendique toutefois le soutien du Tavini, intégrant l’ensemble des présidents des comités de la commune, récemment renouvelés. Également tête de liste à Afaahiti-Taravao, Keitapu Maamaatuaiahutapu est représenté à Pueu par Hérold Atani, 53 ans, actuel maire délégué, à Faaone par Kévin Maopi, 49 ans, infirmier, et à Tautira par Vehiarii Taerea, 41 ans, agriculteur et conseiller municipal.



​Améliorer les services de proximité

“On a réalisé notre profession de foi à partir des doléances recueillies sur le terrain. Les gens ne demandent pas la lune, mais l’amélioration des services de proximité”, remarque Keitapu Maamaatuaiahutapu. Parmi les priorités mises en avant (lire encadré), on retrouve l’accès à l’eau potable, symbole central du logo de la liste, avec une approche à contre-courant : “Il y a peut-être une autre manière de réfléchir, car on s’aperçoit dans le centre de Taravao, par exemple, que beaucoup de gens ne boivent pas l’eau chlorée. Il existe d’autres systèmes comme à Teva i Uta avec des points d’eau traitée par UV sous forme de fontaines publiques. En sachant aussi que le système actuel est associé à la pose de compteurs et que certains consommateurs ne sont pas en mesure de payer, car ça revient plus cher que le forfait annuel.”



Plusieurs projets tournent autour de l’équité de traitement entre les quatre communes associées. “Certaines ont été démunies de moyens. Il faut ramener de l’ordre sur le plan humain et technique, avec des engins pour intervenir plus efficacement, comme c’était le cas avant”, indique le candidat, également favorable à une “meilleure répartition” des travaux de reconstruction des écoles : “Pourquoi consacrer 2 milliards de francs à Taravao, pendant que Tautira et Faaone attendent ?”



Réhabiliter la marina de Tautira et moderniser celle de Pueu, en intégrant un accès à la mer pour les baigneurs, font partie des autres projets de la liste, qui souhaite doter Taiarapu-Est d’un comité du tourisme. Concernant la jeunesse, le projet serait en premier lieu de “doubler la subvention aux associations pour les soutenir et encourager nos jeunes à se tourner vers le sport pour lutter contre la drogue et l’obésité”.



Globalement, Ia Hura te mana se positionne pour “un développement maîtrisé au bénéfice de la population”. “On a un cadre de vie exceptionnel qu’on souhaite maintenir et améliorer. Il faudra bien suivre le projet de décentralisation pour ne pas devenir un deuxième Papeete”, conclut Keitapu Maamaatuaiahutapu. La liste tiendra six grandes réunions publiques au mois de mars, deux à Afaahiti-Taravao, deux à Tautira, une à Pueu, de même qu’à Faaone.



Les projets de Ia Hura te mana Liste non-exhaustive des projets présentés par la liste Ia Hura te mana : Cadre de vie : amélioration des voiries et de l’éclairage public, gestion des déchets et propreté des quartiers, parcours santé et lieux de convivialité.

amélioration des voiries et de l’éclairage public, gestion des déchets et propreté des quartiers, parcours santé et lieux de convivialité. Service de proximité : renforcement des équipements scolaires et sportifs, transports collectifs gratuits (scolaires, associations, confessions religieuses), mobilité douce (marche, vélo).

renforcement des équipements scolaires et sportifs, transports collectifs gratuits (scolaires, associations, confessions religieuses), mobilité douce (marche, vélo). Économie maîtrisée : économie durable (PGA, rāhui), fare et expositions artisanales, valorisation de l’agriculture (fa’a’apu partagés), formations maritimes (sécurité).

économie durable (PGA, rāhui), fare et expositions artisanales, valorisation de l’agriculture (fa’a’apu partagés), formations maritimes (sécurité). Culture et identité : organisation d’événements culturels et festifs (heiva mata’eina’a), promotion des traditions et langues locales.

organisation d’événements culturels et festifs (heiva mata’eina’a), promotion des traditions et langues locales. Gouvernance citoyenne : associations de quartiers, participation citoyenne dans les décisions locales, renforcement de l’autonomie communale.

associations de quartiers, participation citoyenne dans les décisions locales, renforcement de l’autonomie communale. Agents communaux : accompagnement dans l’évolution de carrière, formation adaptée.



