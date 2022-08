Kauli Vaast garde le rythme à Anglet

Tahiti, le 25 août 2022 - Kauli Vaast a remporté, ce jeudi, sa série du quatrième tour au Pro Anglet. Dans de petites conditions, le surfeur de Vairao a assuré l'essentiel avec une note totale de 12.73 (7 + 5.73). Fin de l'aventure en revanche au Pays basque pour Mihimana Braye qui a terminé troisième de sa série.



Après avoir franchi, mercredi, le quatrième tour du Pro Anglet (QS 3000), Kauli Vaast et Mihimana Braye étaient de retour à l'eau, ce jeudi, pour tenter de se hisser en huitièmes de finale. Braye était le premier à entrer en scène sur un spot de la Chambre d'Amour qui a offert aux surfeurs des vagues d'un peu moins d'un mètre. Des conditions compliquées donc qui ont été fatales au natif de Papeete en manque de rythme dans cette série. Contrairement au Néerlandais, Beyrick De Vries, qui s'est rapidement installé en tête avec une note de 11.97 (6.50 + 5.47) et qui est resté intouchable.



Mais dans une série à quatre et avec une deuxième place qualificative aussi pour la suite de la compétition, rien n'était encore perdu pour Mihimana Braye. Le Tahitien s'est lancé avec une petite note de 4.40 avant d'enchainer avec un 4.00 pour un total de 8.40. Un score qui lui a permis d'occuper pendant quelques minutes la deuxième place avant de voir le Canarien, Luis Diaz, lui griller la priorité. Avec une première note de 5.33 puis un “back-up” de 4.63, pour un total de 9.96, Diaz s'emparait du deuxième ticket. Mihimana Braye s'est ensuite engagé sur six vagues dans les dernières minutes pour tenter d'arracher une note de 5.56. Mais sans succès pour lui qui voit sa route s'arrêter au Pays basque.



La meilleure journée de compétition annoncée pour vendredi



Kauli Vaast de son côté a connu plus de réussite que son compatriote. Le surfeur de Vairao a mené sa série de bout en bout en obtenant sur sa première vague, une solide note de 5.73, avant un 7 pour un total de 12.73. A l'arrivée donc une première place pour Vaast qui s'est permis de devancer le champion du monde ISA et ancien pensionnaire du CT, le Landais Joan Duru.



En huitièmes de finale, Kauli Vaast retrouvera deux Français, Gatien Delahaye et Marc Lacomare, et le Néerlandais Beyrick De Vries. Une série à priori largement à la portée du triple champion d'Europe junior. D'autant plus que les conditions sur le spot de la Chambre d'Amour devraient grandement s'améliorer ce vendredi avec des vagues autour de 1,50 mètre. De quoi permettre au petit prodige de Vairao de s'exprimer pleinement.