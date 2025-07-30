

Kahiri Endeler frappe encore

Tahiti, le 17 août 2025 - Après avoir remporté le contre-la-montre du Grand Prix de Pirae il y a quinze jours, Kahiri Endeler s’est imposé au championnat polynésien du contre-la-montre individuel, qui se déroulait samedi après-midi entre Papenoo et Hitia’a. En préparation pour le Tour de Tahiti, qui aura lieu dans quelques semaines, le champion est en pleine possession de ses moyens, tout comme de nombreux compagnons de route présents pour cette épreuve, qui a offert des duels à distance d’une très grande qualité.



Troisième course en autant de week-ends en ce mois d’août pour les cyclistes polynésiens, mais aussi pour nos expatriés de retour au Fenua pour les vacances. Un mois intense pour les ’aito des routes, qui leur permet de se préparer pour le grand tour de l’île, prévu dans quelques semaines. Après un début de saison exigeant et un mois de juillet consacré à recharger les batteries en famille, la FTC a voulu, avec l’aide des clubs, mettre en place des courses cyclistes régulières afin de remobiliser le monde du vélo. “On a une saison un peu différente, puisqu’on a intégré le VTT au calendrier en janvier-février. Puis on a attaqué la route avec l’échéance principale du mois de juin, les championnats des DOM-TOM. Ça a été très intense, car la préparation a demandé un investissement total de toutes et de tous. C’est pour cela que l’on a fait une coupure en juillet, pour remettre un dernier coup de collier avant le Tour, qui sera encore relevé cette année avec la présence de nos champions, mais aussi de coureurs venus de l’extérieur, qui vont encore apporter une grosse concurrence”, explique Hervé Arcade, directeur technique de la fédération.



Cette période est aussi importante pour observer les jeunes expatriés du Fenua partis pour leurs études, et qui représentent l’avenir du cyclisme polynésien : “Ce sont des jeunes capables d’intégrer les sélections, et c’est bien qu’ils viennent ici pour titiller leurs aînés sur des courses en ligne ou des contre-la-montre. Ça nous permet de les voir à l’œuvre, car de grosses échéances approchent, comme les championnats des DOM-TOM qui auront lieu ici en 2027, avant les Jeux du Pacifique. Il faudra faire des choix, donc on est contents de voir tous ces coureurs et l’émulation qu’il y a dans ces courses.”



Un contre-la-montre intergénérationnel



L’étape de samedi n’a pas dérogé à la règle. Au départ du PK18 de Papenoo, toutes les générations étaient représentées. Des moins de 17 ans jusqu’aux Masters, hommes et femmes, les 31 participants démarraient toutes les deux minutes, les uns après les autres, un contre-la-montre individuel long de 17,59 km, menant jusqu’au collège de Hitia’a.



Même Benjamin Zorgnotti, notre champion de triathlon, s’est prêté au jeu en ouvrant la course. En pleine préparation du championnat du monde de triathlon, qui aura lieu à Nice en septembre, notre ’aito a réalisé le meilleur temps de l’épreuve, mais celui-ci n’a pas été comptabilisé car son vélo n’était pas homologué. Peu importe : l’objectif était de donner une référence aux autres concurrents.



Un repère qui a permis au nouveau champion, Kahiri Endeler, de se rassurer sur sa performance : “On a eu très vite le chrono de Benjamin, qui est très fort dans cette discipline. J’ai vu que j’étais dans les temps, ça m’a rassuré car la course avait mal débuté.”



En effet, Kahiri a dû gérer un imprévu qui aurait pu lui coûter cher : “Dès le début, j’ai pris un trou qui m’a fait dérailler. Sur le coup j’ai paniqué, mais je me suis dit que rien n’était perdu et qu’il fallait vite se remettre dans la course.” Un mental de champion, qui, malgré ce retard, a pu bénéficier d’un soutien inattendu : “Je me suis rapidement repris et suis reparti à l’assaut du chrono. J’ai eu la chance d’avoir Toareva (Parker) en visuel, ça m’a motivé et j’ai pu rattraper mon retard.”



Des conditions difficiles



Après avoir remporté le contre-la-montre et le classement général du Grand Prix de Pirae, le pensionnaire du Tamarii Punaruu Cyclisme signe le meilleur temps de l’épreuve : 23 minutes et 51 secondes, malgré des conditions climatiques compliquées : “On a pris du vent de face dès le début. Avec le dénivelé en plus, ça n’a pas été simple. Mais on travaille beaucoup ces situations à l’entraînement, et Hervé (Arcade) nous a appris à trouver les bonnes positions. Casser la tête, garder la position de la tortue… tous ces conseils ont payé aujourd’hui.”



Même son de cloche du côté de Tekau Hapairai. La vainqueure du contre-la-montre féminin a également subi les éléments : “C’était un parcours exigeant. Il y avait pas mal de dénivelé et le vent n’a pas arrangé les choses. Et la montée vers le collège, pour finir, ça nous a achevé. J’ai essayé de gagner un maximum de temps sur le plat, car je savais que la dernière ascension serait difficile. J’aime beaucoup le contre-la-montre et je suis contente d’y avoir participé.”



Ce championnat a aussi permis de retrouver des habitués des routes polynésiennes, comme le champion 2024, Taruia Krainer, qui termine cette année à la deuxième place en 25 minutes 59 secondes et 03 centièmes, mais aussi de découvrir de nouvelles têtes à suivre de près. C’est le cas de Gwenvael Ronsin Hardy, qui décroche le bronze au scratch et l’or en Masters avec un temps de 25 minutes 34 secondes et 02 centièmes : “Je me suis préparé pour cet effort depuis quelque temps. J’ai toujours aimé les contre-la-montre. Sur cette course, je n’avais pas d’ambitions particulières ; j’ai participé pour le plaisir. Je me sens bien en ce moment, mais je ne pensais pas faire ce résultat. Et j’en suis très content.”



Avec un vivier aussi riche, le cyclisme polynésien peut envisager l’avenir avec confiance. Et tout commence avec le Tour de Tahiti, qui, sans aucun doute, restera encore cette année entre nos mains.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 17 Août 2025 à 19:37 | Lu 328 fois



