

Jugés pour avoir importé 1,3 kilo d'ice

Tahiti, le 5 mai 2026 - Le tribunal correctionnel a jugé mardi cinq hommes et une femme qui étaient poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à l'importation d'1,3 kilo d'ice en août 2020. Les prévenus ont écopé de peines comprises entre quatre ans de prison ferme et 18 mois avec sursis.



Cinq hommes dont deux détenus ainsi qu'une femme ont comparu devant le tribunal correctionnel mardi pour avoir concouru à l'importation d'1,3 kilo d'ice. L'affaire avait débuté en août 2020 lorsque la prévenue, une mère de famille sans emploi, avait été interpellée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession d'1,3 kilo d'ice dissimulé dans des jouets.



Placée en garde à vue, la mise en cause avait expliqué qu'alors qu'elle se trouvait en métropole, elle avait été contactée par l'une de ses connaissances qui lui avait demandé de récupérer des valises à son retour. Lors de son escale à Los Angeles, la prévenue avait donc récupéré les valises auprès de deux hommes qui avaient ensuite embarqué sur le même avion qu’elle pour rentrer à Tahiti. Si la mule avait été interpellée, les deux individus ayant voyagé avec elle avaient réussi à sortir de l'aéroport après avoir récupéré une autre valise.



“Opportunité phénoménale”



L'enquête ouverte suite à la saisie de la drogue avait permis d'établir que la mule avait agi contre la promesse de deux millions de francs et que cinq hommes, dont un homme bien connu de la justice pour des faits similaires – considéré comme le commanditaire – avaient eux aussi participé à l'importation. Interrogé mardi matin, l'organisateur de l'opération a indiqué : “C'est moi qui ai tout fait.”



Lors de ses réquisitions, la procureure de la République a tenu à rappeler que l'époque des faits correspondait à la pandémie du Covid, une période durant laquelle le pays avait été “confronté à une raréfaction du produit et à l'explosion des tarifs”. En participant à l'importation, les six prévenus avaient donc une “opportunité phénoménale d'engranger des centaines de millions de francs”. La représentante du ministère public a finalement requis sept ans de prison à l'encontre du commanditaire et des peines de six à deux ans de prison ferme, toutes assorties d'un mandat de dépôt, pour les cinq autres prévenus.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le commanditaire et deux autres prévenus à quatre ans de prison ferme. Le reste des mis en cause a écopé de peines comprises entre deux ans de prison et 18 mois avec sursis. Les prévenus devront solidairement s'acquitter d'une amende douanière de 195 millions de francs.





Rédigé par Garance Colbert le Mardi 5 Mai 2026 à 19:27 | Lu 431 fois



