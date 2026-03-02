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Jugée pour avoir frappé son chien, elle écope d'une amende


Jugée pour avoir frappé son chien, elle écope d'une amende

Tahiti, le 27 mars 2026 – Filmée en mai 2025 alors qu'elle frappait son chien, une jeune femme de 22 ans a été condamné vendredi par le tribunal correctionnel à payer une amende de 50 000 francs. Le tribunal a requalifié les faits de « sévices graves ou acte de cruauté » en maltraitance.

 

Le tribunal correctionnel a rendu, vendredi matin, le délibéré dans l'affaire de la femme filmée en mai dernier alors qu'elle frappait son chien. Alors que le parquet avait initialement retenu la qualification de « sévices graves ou acte de cruauté » commis sur le chien, le tribunal a finalement fait droit à la demande émise par la procureure lors de l'audience, à savoir des faits de maltraitance animale.

 

La prévenue a finalement été condamnée à payer une amende de 50 000 francs. Les associations constituées pour la défense des animaux – La société nationale pour la défense des animaux (SDNA) et l'association Stéphane Lamart - , ont quant à elle été dédommagées à hauteur de 70 000 francs. Les demandes formulées par l'association SCAT ont étaient jugées irrecevables.


Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 27 Mars 2026 à 13:14 | Lu 405 fois
           


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