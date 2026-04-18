

Jugé pour la mort de sa femme et de sa fille

Tahiti, le 29 avril 2026 - Un homme, déjà connu de la justice pour une condamnation relative à une conduite sous l'empire d'état alcoolique, a été jugé ce mardi en correctionnelle pour avoir causé la mort de sa femme et de leur nourrisson. Le prévenu, qui s'était endormi au volant, a été condamné à trois ans de prison avec sursis.



Le tribunal correctionnel s'est penché, mardi, sur un dossier particulièrement dramatique impliquant un père de famille poursuivi pour avoir involontairement causé la mort de sa compagne et de son nourrisson le 22 octobre 2022 à Papara. Ce jour-là et alors qu'il rentrait de la maternité, le prévenu avait perdu connaissance avant de percuter un véhicule arrivant en sens inverse.



S'il n'avait consommé ni alcool, ni stupéfiants, l'individu circulait sans permis lorsque l'accident était survenu. Sa nièce, qui se trouvait également dans la voiture avait pour sa part bénéficié d'une ITT de 45 jours.



Lors de l'audience ce mardi, l'avocate des parties civiles, Me Annick Allain-Sacault – constituée pour leur compte dans ce dossier –, est revenue sur les faits en affirmant que ces derniers avaient eu une “répercussion importante” sur la famille des défunts. Elle a également évoqué une affaire “dramatique”. Le représentant du ministère public a, quant à lui, requis deux ans de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le prévenu à trois ans de prison avec sursis.

Rédigé par Garance Colbert le Mercredi 29 Avril 2026 à 07:41 | Lu 298 fois



