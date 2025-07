Journée nationale de la résilience : un label pour agir face aux risques

Tahiti, le 15 juillet 2025 - Inondations, tempêtes, feux de forêt, accidents industriels… Face à un événement majeur, le bon réflexe ne s’improvise pas. Pour savoir réagir quand tout bascule, des actions de sensibilisation aux risques majeurs sont organisées toute l’année en France. L’enjeu ? Préparer la population à mieux se protéger, et chacun a un rôle à jouer. C’est l’objectif de la Journée nationale de la résilience (JNR), au cœur de la démarche “Face aux risques agissons” portée par le gouvernement français.





• Agir maintenant pour protéger demain



Pour sa quatrième édition, la Journée nationale de la résilience (JNR) poursuit sa mission : sensibiliser le plus grand nombre aux risques majeurs et à la résilience. Quels sont ces risques ? Comment les anticiper ? Que faire en cas d’événement grave ? Quels sont les gestes qui sauvent, comment faciliter le travail des secours ? Partout, pour tous et toute l’année, la Journée nationale de la résilience (JNR) soutient des actions de sensibilisation répondant à ces questions cruciales, via un appel à projets destiné aux institutions publiques, acteurs privés et structures associatives, avec un point d'orgue le 13 octobre, Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe, mise en place par l’ONU.





• Un label au service de projets engagés



En 2024, plus de 10 000 actions labellisées JNR déployées en France hexagonale et dans les outremers ont ainsi permis de sensibiliser des centaines de milliers de personnes aux risques majeurs.



Pour les porteurs de projet, obtenir le label, c’est profiter d’une visibilité nationale afin de créer des partenariats et de gagner en visibilité, à la fois grâce à la géolocalisation sur une carte interactive nationale et au kit de communication officiel. C’est aussi l’opportunité de voir son action récompensée pour sa qualité ou sa capacité d'innovation, qu'elle se déroule en France hexagonale ou dans les outremers.



Inscrire un projet dans la démarche “Face aux risques agissons”, c’est enfin rejoindre le mouvement et devenir acteur de la résilience et de la sécurité. Parce que bien préparés, nous sommes tous mieux protégés.

“Prévenez, anticipez, agissez. Et faites labelliser votre action.” Labellisation, mode d’emploi Déposez le formulaire complété sur la plateforme dédiée Un référent territorial vous accompagne et étudie votre projet En cas de labellisation, réceptionnez les ressources et concrétisez vos projets Retrouvez votre projet référencé sur la carte interactive nationale : carte interactive nationale

