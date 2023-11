Jordy Chan au chevet de Arue

Tahiti, le 8 novembre 2023 - Le ministre de l'Equipement et des Grands travaux, Jordy Chan était à Arue vendredi, en compagnie de Teura Iriti, pour faire un point sur les projets en cours et prendre connaissance des différents travaux sollicités par la commune.



Une visite de terrain pour "constater in situ les problématiques qui appellent une intervention du pays", souligne le communiqué du ministère. Saison des pluies oblige, la priorité commune du ministre et de la tavana de Arue concerne les travaux d'amélioration de la vallée de Tefaaroa qui prévoit la réfection de quatre ponts et la réhabilitation de la chaussée. Si les études sont déjà engagées, on ne connaît pas encore le montant de ces travaux. Le ministre s'est par ailleurs engagé "à ce que les curages et les exutoires de l'hôtel Le Tahiti (ex Radisson) et de la Vaipoopoo, du dalot du quartier Bonno, ainsi que du fossé de la montée du col du Tahara'a soient réalisés avant la fin de l'année". Enfin, au titre des travaux routiers, la réfection des trottoirs de la RT7 après la Nahoata sont envisagés, ainsi que la sécurisation de l'entrée de la Vaianaunau.