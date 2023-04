Joinville Pomare, le retour du roi

Tahiti, le 17 avril 2023 - À l'hôtel Hilton de Faa'a lundi après-midi, le descendant de la famille royale, Joinville Pomare, a été intronisé roi, après avoir signé une reconnaissance diplomatique de la principauté Pomare XI avec le roi Maori, Kiingi Tuheita, venu de Nouvelle-Zélande pour l'événement.



Plus de deux cents personnes étaient massées lundi après-midi dans la salle de réception de l'hôtel Hilton à Faa'a. Tous, venus assister à l'intronisation de Joinville Pomare en tant que roi. Ce changement de statut a été rendu officiel par la reconnaissance diplomatique de la principauté Pomare XI, par le roi maori, Kiingi Tuheitia, spécialement venu de Nouvelle-Zélande pour l'occasion. “Avec cette signature, il [Joinville Pomare, NDLR], est passé de prince à roi”, a d'ailleurs confirmé le bras droit du “nouveau souverain”, Gilles Tefaatau, après la cérémonie. Ce n'est au demeurant pas la première fois que l'homme de 71 ans se voit intronisé puisque, déjà en 2009, il s'était lui-même auto-proclamé roi de Tahiti. Mais, dès lors confronté aux réactions défavorables des autres membres de la lignée royale, et notamment de la princesse Yvannah Pomare, il avait renoncé à ce titre quelques mois plus tard. Si son couronnement n’avait alors pas fait long feu, quatorze ans plus tard cette élévation est accomplie après “40 ans de lutte, de souffrance, de résilience, de persévérance et de foi”, a-t-il martelé en clôture de cérémonie.



Intronisation en fanfare



Sous les chants tahitiens d'une chorale venue glorifier l'événement, Joinville Pomare et le roi maori, ont donc signé la reconnaissance officielle confirmant l'existence de la principauté Pomare. Ce projet est porté depuis 2021, avec notamment la demande officielle de reconnaissance faite à Auckland en juillet de cette année-là et par la proclamation relative à la réhabilitation de cette même principauté promulguée quelques mois après, à Arue, au tombeau du roi.



Avant cette ratification, la cérémonie a débuté lundi par une présentation détaillée de l'arbre généalogique de la famille Pomare déclamée par Tunui Salmon, lui-même descendant de la lignée royale. Après ces explications, le porte-parole du roi maori a également tenu un discours où il a expliqué que cette cérémonie de couronnement était “l'occasion de rappeler les liens et les origines communes” entre les peuples maori et mā’ohi. “L'océan Pacifique, n'est pas seulement une étendue d'eau, mais une terre de culture, que nous souhaitons restaurer”, a-t-il souligné, avant de conclure en souhaitant une “longue vie” au nouveau roi.



Discours politique et ambitieux



Pour clôturer la cérémonie, Joinville Pomare a tenu un discours non dénué d'ambition. “En ma qualité d'héritier de la couronne et de la coutume mā’ohi, il est de mon devoir de transmettre aux générations futures nos coutumes et notre patrimoine identitaire et culturel” a-t-il posé en préambule. Ainsi, il souhaite réhabiliter sa principauté en se fondant sur “le droit international qui définit un État souverain, selon quatre propriétés établies par la convention de Montevideo de 1933 : disposer d'une population permanente, disposer d'une limite territoriale déterminée, constituer un gouvernement qui n'est subordonné à aucun autre et enfin, pouvoir établir des relations internationales avec d'autres États. C'est comme ceci que va se dérouler notre feuille de route stratégique et je veillerai personnellement à ce que le cap soit gardé”. La nouvelle tête couronnée a également rajouté qu'à l'heure, “de l'internet et de la mondialisation, un cadre constitutionnel rénové est indispensable. De plus un dirigeant politique disait même ceci : La constitution, c'est comme une barre de fer, on lui donne la direction que l'on veut : (…) Multiplions donc les revendications d'ordre social, culturel et politique dans notre pays pour qu'elles soient respectées et entendues. Garder nos œillères plus longtemps, constitue une erreur démocratique grave”, a-t-il conclu avant de s’envoler vers Bora-Bora avec la délégation maori.