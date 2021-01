Joe Biden et Kamala Harris arrivent au Capitole pour prêter serment

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 20/01/2021 - Le président élu Joe Biden et sa future vice-présidente Kamala Harris sont arrivés mercredi au Capitole, où ils prêteront serment peu avant midi devant les ex-présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, mais en l'absence de Donald Trump.



Le démocrate va être investi 46e président des Etats-Unis lors d'une cérémonie sans précédent, marquée par la pandémie et l'assaut meurtrier du Capitole, le 6 janvier, par des partisans du milliardaire républicain. Le vice-président républicain sortant Mike Pence sera présent dans la tribune mais pas Donald Trump, une première depuis 150 ans dans l'histoire américaine.



Joe Biden, 78 ans, est arrivé accompagné de son épouse Jill Biden, 69 ans. Le couple a gravi les marches du Capitole en compagnie de Kamala Harris, 56 ans, et de son époux Doug Emhoff, 56 ans.



Le président élu et Kamala Harris prêteront serment sur la grande tribune devant quelques invités mais en l'absence des centaines de milliers d'Américains qui se rassemblent traditionnellement sur la vaste esplanade du "National Mall" tous les quatre ans, pour l'investiture du président.



A leur place, près de 190.000 drapeaux ont été plantés pour représenter ce public absent dans un Washington barricadé, sous haute garde militaire, deux semaines après les violences du Capitole qui ont fait cinq morts.



Dans les tribunes se pressaient déjà des parlementaires, y compris de fidèles alliés de Donald Trump jusque dans les derniers jours de son mandat, comme les sénateurs Lindsey Graham et Ted Cruz.



L'ancien président démocrate Barack Obama était arrivé plus tôt en compagnie de son épouse Michelle Obama, ainsi que Bill et Hillary Clinton.