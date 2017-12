Jeu Shell-Pacific : Victor ira en Amérique avec sa femme et ses petits-enfants

PAPEETE, 18 décembre 2017 - Victor Mao Che est le gagnant de l'ultime tirage au sort du jeu organisé par Shell-Pacific pour son 30e anniversaire. Le septuagénaire a gagné deux billets d’avion pour la Californie et projette un voyage en famille pour juin prochain.



Le gagnant du dernier tirage du jeu Shell-Pacific, organisé cette année par la société Pacific Energy pour ses 30 ans, est un septuagénaire originaire de Pirae. Il gagne les deux derniers billets d’avion aller-retour mis en jeu par le pétrolier pour cet événement organisé depuis juin dernier.



Victor Mao Che a glissé son bon de participation dans l’urne de la station-essence Shell Prince Hinoi, après y avoir acheté du carburant, la semaine dernière.



Le voici donc maintenant en train de préparer son prochain voyage en famille. " On va passer une semaine aux Etats-Unis et on prolongera peut-être vers le Canada. On va faire un circuit ", explique ce retraité actif de 70 ans. Un voyage que ce grand-père de huit petits-enfants compte bien faire en famille, avec son épouse et une partie de ses descendants : " On va programmer ce voyage pendant les prochaines vacances, sûrement en juin. Pour cette année, c’est un peu juste : ce ne sera pas possible ", lâche-t-il dans un éclat de rires.



Victor est déjà allé plusieurs fois aux Etats-Unis et semble être un voyageur fréquent : " Ce ne sera pas mon premier voyage ", explique-t-il. " D’ailleurs, on revient à peine de Thaïlande. On a pris ATN jusqu’à Auckland, puis une correspondance ".



Il est aussi un habitué des jeux en tous genres, de son propre aveu. Et ce n’est pas la première fois qu’il gagne. " Il faut jouer pour gagner ", annonce-t-il avec l’aplomb que lui confère son âge, avant de lancer un : " Qui ne tente rien, n’a rien ! "