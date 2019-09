Jean-Christophe Bouissou rencontre la directrice de l'AFD

PAPEETE, le 14 septembre 2019 - Le ministre du Logement et de l’aménagement du territoire, en charge des transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, a reçu, vendredi après-midi, la visite de Céline Gilquin, directrice de l’Agence Française de Développement (AFD) en Polynésie française et de Sévane Marchand, chargée de mission de l’Agence française de développement (AFD).



A l'occasion de cette rencontre, Jean-Christophe Bouissou a retracé les grandes lignes stratégiques du Schéma d’Aménagement Général de la Polynésie française, et a évoqué avec ses interlocutrices la stratégie de la politique de l’habitat et les contraintes de mise en œuvre des programmes de rénovation urbaine opérées dans les communes.



La directrice de l'Agence française de développement (AFD), Céline Gilquin a souligné le positionnement volontariste des supports financiers de l’AFD en matière de climat, et a indiqué au ministre que l’orientation des financements porte sur des projets à fort impact bénéfique pour le climat.



Le ministre a déclaré être très intéressé par le soutien financier de l’AFD, au travers de sa palette d’outils financiers (prêts, aides budgétaires, garanties, investissements, assistance technique), mais également des ressources en provenance de fonds européens et internationaux tels que le Fonds vert pour le climat, pour soutenir un projet à dimension locale et régionale d’un nouveau type de Fare et afin de réduire l’exposition et la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas climatiques.



Des contacts seront pris dans les prochains jours pour élaborer ensemble un schéma d’accompagnement pour ce projet.