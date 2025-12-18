

“Je suis pour la politique des petits pas”

Tahiti, le 10 janvier 2025 – Lors d'une assemblée plénière qui s'est déroulée vendredi au Cesec, la députée Mereana Reid Arbelot a présenté sa proposition de loi visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation.



La députée Mereana Reid Arbelot a présenté vendredi matin au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) la proposition de loi qu’elle porte pour mieux reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation.



Ce projet de texte, qui sera étudié à Paris durant la semaine transpartisane du 19 janvier prochain. Il s’appuie sur le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à la politique française d’expérimentation nucléaire et à ses conséquences et propose notamment de remplacer le “préjudice fondé sur l'établissement d'un lien de causalité entre une pathologie potentiellement radio-induite et une exposition aux rayonnements ionisants par un préjudice fondé sur le risque créé par l’État en exposant des populations civiles ou des personnels militaires”. Un remplacement qui serait accompagné de la suppression de la clause du millisievert.



“Un sujet qui compte beaucoup” Partisane d'une “politique des petits pas”, Mereana Reid Arbelot s'est dit “optimiste” au terme de son exposé : “Je suis toujours quelqu'un de nature optimiste et qui ne se décourage pas. Donc, oui je suis très optimiste. Le travail a été intense depuis quelques mois, si ce n'est pas un peu plus d'un an et demi. Voilà, on ne va pas se baisser les bras là maintenant. On arrive à la fin. Il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, pour ce texte, on continue de travailler.”



Tel que les débats l'ont démontré vendredi et comme le rappelle la députée, le fait nucléaire reste très sensible : “C'est pour ça que c'est un sujet auquel je me suis attelée dès mon arrivée à l'Assemblée nationale. J'avais projeté un film qui avait vraiment ému beaucoup de gens parce que c'était un sujet qu'ils ne connaissaient pas. Donc à l'Assemblée nationale et en Polynésie, c'est un sujet qui compte beaucoup et qui est très présent.”



Philippe Neuffer Avocat des victimes du nucléaire pour l'association Moruroa e tatou

“Nous sommes pleins d'espoir”



Que pensez-vous de l'exposé de cette proposition de loi ?

“C'est plutôt une présentation qui est extrêmement positive pour ce qui nous concerne. Je rappelle que ça fait plus de 25 ans que nous nous battons dans ce domaine et donc avec le recul, on peut voir qu'il y a un pas énorme qui a été franchi. Aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes dans une autre dimension, mais on est vraiment dans un autre registre, celui de la responsabilité. Et c'est quelque chose qui, pour les victimes, en tout cas celles que je représente, est particulièrement positif et c'est une vraie avancée. Et surtout, cette suppression du risque négligeable ou du 1 millisievert – comme vous le voulez –, ce qui faisait de la loi Morin quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, on est plein d'espoirs, plein d'interrogations également et surtout, on mesure encore plus le chemin qui reste à faire sur d'autres chantiers qui sont plus du ressort de la question environnementale ou de la question sur la santé publique, les questions transgénérationnelles. Donc voilà, on est contents de ce qu'on pourrait avoir et on mesure ce qui reste encore à accomplir pour que la cause des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique soit entendue.”



Pour vous, c'est une avancée notoire ?

“Complètement, notamment sur cette question de responsabilité, puisque jusqu'à présent, nos victimes ne pouvaient pas mettre une image sur l'auteur des dommages qu'elles subissent dans leur corps. Ce qui est pour une victime quelque chose d'assez compliqué. Au départ, en plus d'avoir la vérité et la justice, ce qu'elles veulent, c'est que l’État reconnaisse sa responsabilité et pas uniquement les conséquences sanitaires, sociales et sur les populations ; mais reconnaisse véritablement sa responsabilité.”



