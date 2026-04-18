

« Je pense que les syndicats ont été satisfaits de cette rencontre. »

Tahiti, le 2 mai 2026 – La traditionnelle rencontre entre le gouvernement et les représentants des syndicats s'est déroulée vendredi 1er mai à la présidence. Au terme de cette réunion, le président du Pays, Moetai Brotherson a assuré que tous les sujets avaient été « balayés ». Les syndicats semblent pourtant dans l'attente quant à certains des thèmes abordés lors de cette rencontre.



Comme il en est d'usage chaque année lors de la fête du travail, les organisations syndicales ont rencontré, vendredi 1er mai à la présidence, les membres du gouvernement et le président Moetai Brotherson. Au terme de cette réunion, ce dernier a assuré que les échanges avaient été, selon lui, constructifs : « On a tout balayé, de l'éducation à la construction en passant par le port autonome, la vie chère, l'administration, la direction du travail, la réforme du RNS, la PSG de manière plus globale, la santé. Tout a été balayé. »



Lors de ces échanges, Moetai Brotherson a souhaité « faire une présentation de la réforme RNS, qui est aujourd'hui mise en danger par certains qui veulent déposer un texte d'abrogation ». « Là aussi, je pense que tous les syndicats présents ont bien compris les enjeux, ont bien compris l'intérêt de cette réforme. J'espère qu'ils se feront les porte-paroles de ce qu'ils ont vu aujourd'hui, aussi bien auprès de leurs adhérents qu'auprès des hommes politiques qui veulent abroger ce texte. »



Son de cloche un peu différent du côté des syndicats à l'image de Julien Uhrig, membre du conseil supérieur de la fonction publique et permanent à A tia i mua qui attendait toujours, à la sortie de la réunion, de « connaître le montant de la révélation du point d'indice » qui était attendu dans la journée. Dans un tout autre domaine, le syndicat estime avoir reçu un accueil « favorable » : « Nous voulons mettre de la clarté dans le fait que quand les fonctionnaires sont en vacances et qu'ils tombent malades, aujourd'hui, c'est à la discrétion du chef de service à savoir si on récupère ou pas les jours de congés. Et ça provoque beaucoup d'inégalités. Donc on a demandé à la mise de la fonction publique de prendre une circulaire. »



Le 2ème secrétaire général délégué de la CSTP-FO, Wallace Teina a pour sa part indiqué qu'il attendait des « garanties » sur certains sujets : « Il y a la concession portuaire par rapport aux dockers qui arrive à échéance l'année prochaine. Donc, nous, on a demandé des garanties au titre de CSTP-FO. Nous sommes donc toujours en attente car il y a 350 à 400 dockers et c'est autant de familles qui vont être mises à la rue. »



Wallace Teina se montre également méfiant envers « le sujet du régime des non-salariés » et s'interroge quand à la possibilité, pour un gouvernement sans majorité, de faire passer cette loi. Il évoque par ailleurs la problématique de l'inflation : » On demande aussi un rattrapage par rapport au SMIC et par rapport aussi à l'indice de la fonction publique du pays »



Notons par ailleurs que le syndicat Otahi, qui avait annoncé boycotter le rendez-vous, y a finalement assisté.

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 2 Mai 2026 à 15:55 | Lu 968 fois



